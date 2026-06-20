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Corpo é encontrado no lago do Parque Linear em Jaguariaíva

Informações preliminares apontam que o corpo é de uma mulher. Caso deve ser investigado e a Folha segue apurando novas informações

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
20/06/2026 às 10h27
Corpo é encontrado no lago do Parque Linear em Jaguariaíva
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Um corpo foi encontrado boiando no lago do Parque Linear, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, no fim da tarde desta sexta-feira (19). A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, que foram acionadas para atender a situação. 

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De acordo com as primeiras informações apuradas pela reportagem, o corpo pode ser de uma mulher. A identidade da vítima ainda não havia sido confirmada oficialmente até a publicação desta matéria. 

As circunstâncias em que o corpo foi localizado ainda não foram divulgadas pelas autoridades. A área foi isolada para os trabalhos de perícia e remoção do corpo. 

O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil, que buscará esclarecer a causa da morte e as circunstâncias que levaram a vítima até o local. 

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A reportagem acompanha o caso e atualizará esta matéria assim que novas informações forem confirmadas oficialmente. 

Foto: Divulgação.
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