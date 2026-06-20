Corpo é encontrado no lago do Parque Linear em Jaguariaíva

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Um corpo foi encontrado boiando no lago do Parque Linear, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, no fim da tarde desta sexta-feira (19). A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, que foram acionadas para atender a situação. Continua após a publicidade

De acordo com as primeiras informações apuradas pela reportagem, o corpo pode ser de uma mulher. A identidade da vítima ainda não havia sido confirmada oficialmente até a publicação desta matéria.

As circunstâncias em que o corpo foi localizado ainda não foram divulgadas pelas autoridades. A área foi isolada para os trabalhos de perícia e remoção do corpo.

O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil, que buscará esclarecer a causa da morte e as circunstâncias que levaram a vítima até o local. Continua após a publicidade