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Acidente entre carro e moto deixa trânsito lento na PR151

Situação foi registrada no início da manhã da quarta-feira no perímetro urbano de Jaguariaíva

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
18/06/2026 às 14h12
Acidente entre carro e moto deixa trânsito lento na PR151
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou o trânsito lento na rodovia PR151 trecho que passa pelo município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais. A situação foi registrada na manhã da quarta-feira (17).

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 09h00 e envolveu um automóvel Peugeot 208 e uma motocicleta Yamaha Neo 125.

Conforme os dados colhidos no local, o automóvel seguia pela rodovia PR151 sentido a Sengés quando, ao passar pelo km 215, acabou atingindo a lateral da motocicleta que atravessava a pista.

O trânsito ficou lento devido a presença dos veículos na pista e trabalho das equipes de socorro. Felizmente, apesar do susto e dos prejuízos, ninguém ficou ferido.

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As equipes da Polícia Rodoviária Estadual, da concessionária que administra o trecho e do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento a ocorrência.

Foto: Divulgação.
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