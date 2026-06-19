19 de junho – Coluna da ADI pelo Paraná

Vanguarda tecnológica

O Paraná avança em uma parceria internacional que pode posicionar o Estado entre os principais polos de tecnologia da América Latina. O vice-governador Darci Piana recebeu uma comitiva do Centro de Desenvolvimento de Computação Avançada da Índia (C-DAC) para discutir a instalação de sete supercomputadores nas universidades estaduais. “Estamos avançando em uma parceria estratégica que colocará o Paraná na vanguarda da tecnologia”, afirmou Piana. O projeto também prevê a instalação da sede brasileira do C-DAC em Curitiba, ampliando a inovação, a pesquisa e a transferência de conhecimento.

Reconhecimento à educação

A reitora da Universidade Estadual do Paraná, Salete Paulina Machado Sirino, será homenageada com o Prêmio Darcy Ribeiro de Educação, concedido pela Câmara dos Deputados a personalidades que contribuem para o avanço do ensino no país. A indicação foi feita pelo deputado federal Beto Preto (PSD), que destacou a trajetória da educadora. “Salete representa o que há de melhor na educação brasileira: compromisso com o conhecimento, valorização da universidade pública e dedicação à formação das futuras gerações”, afirmou. O reconhecimento reforça o protagonismo da educação superior paranaense no cenário nacional.

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Ciência paranaense

O médico nefrologista e pesquisador curitibano Roberto Pecoits-Filho foi incluído entre os 100 cientistas mais influentes do mundo, reconhecimento que reflete o impacto internacional de sua produção acadêmica. Professor titular da PUCPR, ele dedicou décadas ao estudo da doença renal crônica e acumula mais de 500 artigos científicos publicados. Ao comentar a conquista, destacou a importância dos investimentos públicos na pesquisa e na pós-graduação. “Muito desse investimento vem do setor público. É um retorno para as instituições de educação e para a sociedade”, afirmou.

Desafios e soluções

O secretário estadual Luizão Goulart (PSD) participou do 4º Congresso dos Municípios do Mato Grosso do Sul, onde apresentou experiências de gestão desenvolvidas em Pinhais e no Paraná. O encontro reuniu lideranças municipais para a troca de boas práticas administrativas e debate de soluções para os desafios da gestão pública. “É uma satisfação fazer parte de um estado que cresce a cada dia e se torna exemplo para o Brasil”, destacou Luizão.

Mobilidade premiada

O ex-prefeito de Cascavel e ex-secretário estadual de Turismo, Leonaldo Paranhos (PSD), relembrou os investimentos realizados pelo programa Cascavel Avança Mais, com destaque para a eletrificação da frota do transporte coletivo. A iniciativa colocou em circulação ônibus elétricos e implantou estrutura própria para abastecimento e operação da tecnologia. Segundo Paranhos, o projeto contribuiu para reduzir a emissão de poluentes, melhorar a qualidade do transporte público e projetar Cascavel como referência nacional em inovação e sustentabilidade urbana.

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Planetário

O deputado federal Toninho Wandscheer (PP) destacou o avanço das obras do primeiro planetário fixo de Guarapuava e de toda a região Centro-Sul do Paraná, que será instalado no campus da UTFPR com inauguração prevista para 2026. Segundo o parlamentar, recursos de emenda parlamentar garantiram a aquisição da estrutura e dos equipamentos necessários para o projeto. O espaço atenderá estudantes e a comunidade em geral, fortalecendo a educação científica e ampliando o acesso ao conhecimento na região.

Referência nacional

O Paraná se consolidou como referência nacional no uso da polilaminina, medicamento experimental voltado ao tratamento de lesões medulares agudas. A mais recente aplicação ocorreu em Curitiba, após uma força-tarefa que reuniu o Governo do Estado, pesquisadores, equipes médicas e a Anvisa para garantir que a paciente Ana Beatriz Cruz recebesse o tratamento dentro da janela terapêutica recomendada. A mobilização reforça o protagonismo paranaense em iniciativas de alta complexidade e na aproximação entre pesquisa científica e atendimento público de saúde.

135 anos de história

O Ministério Público do Paraná completou nesta semana 135 anos de atuação em defesa da sociedade paranaense. Ao longo de sua trajetória, a instituição consolidou seu papel na proteção dos direitos coletivos, no combate às irregularidades e na defesa de áreas essenciais como infância, saúde, educação, meio ambiente e cidadania. A data marca o legado construído por promotores, procuradores, servidores e colaboradores comprometidos com a justiça e o interesse público.

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IA contra o câncer

O Paraná tornou-se o primeiro estado do Brasil a utilizar a ferramenta de inteligência artificial Capricórnio em hospitais de referência no tratamento do câncer. Implantada em Londrina e Guarapuava, a tecnologia reduz de uma semana para cerca de uma hora o tempo necessário para analisar estudos científicos e indicar terapias personalizadas. A iniciativa coloca o Estado na vanguarda da inovação em saúde e reforça o uso da IA como aliada da medicina baseada em evidências.

Jogo da Paz

Nesta sexta-feira (19) Brasil e Haiti voltam a se enfrentar nesta Copa do Mundo, mas um duelo entre as seleções segue vivo na memória dos torcedores. Em 2004, em meio à grave crise política e social haitiana, a Seleção Brasileira desembarcou em Porto Príncipe para disputar o histórico “Jogo da Paz”, iniciativa que simbolizou apoio ao país caribenho durante uma missão internacional de estabilização. Com craques como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos, o Brasil levou esperança e mobilizou milhares de haitianos. Quase 22 anos depois, o reencontro ganha contornos esportivos, mas também resgata um dos capítulos mais marcantes da diplomacia esportiva brasileira.