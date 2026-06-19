Homem invade Santuário e tenta furtar caixa de doações em Bandeirantes

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Um homem invadiu o Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro, e tentou furtar a caixa de doações. O furto foi frustrado por equipes da Polícia Militar, mas o suspeito conseguiu fugir.

Continua após a publicidade

De acordo com a PM, a tentativa de furto aconteceu na manhã desta quinta-feira (18). Por volta das 07h27, uma equipe foi acionada para atender à ocorrência. No local, o responsável pela equipe de segurança do Santuário relatou que um homem foi flagrado dentro da igreja, violando uma das caixas utilizadas para coleta de doações em dinheiro dos fiéis.

Ao perceber a ação criminosa, um dos seguranças tentou abordar o suspeito, que fugiu do local em um Volkswagen Gol branco. Devido à rapidez da fuga, não foi possível identificar a placa do automóvel.

A Polícia Militar realizou buscas e patrulhamento nas proximidades do santuário na tentativa de localizar o autor, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Continua após a publicidade

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o valor que o criminoso tentou levar nem se houve efetivamente a subtração de dinheiro da caixa de doações.