Guarda Municipal recupera carro furtado em apenas 40 minutos e prende suspeito em Jaguariaíva

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
JAGUARIAÍVA - Uma ação rápida da Guarda Civil Municipal (GCM) de Jaguariaíva resultou na recuperação de um veículo furtado e na prisão do suspeito em menos de uma hora após o crime. A ocorrência foi registrada na noite desta segunda-feira (15).
De acordo com informações da GCM, a Equipe Charlie foi acionada pela Central 153 após um morador denunciar o furto de seu veículo, um GM/Celta. A vítima relatou que estava em um alojamento na região do Sertão/Jangai quando o autor arrombou um armário, furtou a chave do carro e, em seguida, levou o automóvel.
Assim que recebeu a denúncia, a equipe iniciou diligências e intensificou o patrulhamento pela cidade. Cerca de 40 minutos após o acionamento, os agentes localizaram o veículo no bairro Santa Cecília.
Durante a abordagem, o suspeito foi identificado e detido. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão. Na sequência, o homem foi recolhido à Cadeia Pública Municipal.
O carro foi recuperado e devolvido ao proprietário. Já o suspeito responderá pelo crime de furto qualificado.
A rápida resposta da Guarda Municipal chamou a atenção pela eficiência da operação, que evitou que o veículo fosse levado para outra região e garantiu a prisão do autor poucas horas após o crime. A corporação destacou que a ação reforça o trabalho de combate à criminalidade e de proteção ao patrimônio da população de Jaguariaíva.