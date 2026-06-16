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Guarda Municipal recupera carro furtado em apenas 40 minutos e prende suspeito em Jaguariaíva

Veículo havia sido levado após criminoso arrombar armário de alojamento e furtar a chave do automóvel

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
16/06/2026 às 17h48
Guarda Municipal recupera carro furtado em apenas 40 minutos e prende suspeito em Jaguariaíva
Foto: GCM Jaguariaíva

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Uma ação rápida da Guarda Civil Municipal (GCM) de Jaguariaíva resultou na recuperação de um veículo furtado e na prisão do suspeito em menos de uma hora após o crime. A ocorrência foi registrada na noite desta segunda-feira (15).

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De acordo com informações da GCM, a Equipe Charlie foi acionada pela Central 153 após um morador denunciar o furto de seu veículo, um GM/Celta. A vítima relatou que estava em um alojamento na região do Sertão/Jangai quando o autor arrombou um armário, furtou a chave do carro e, em seguida, levou o automóvel.

Assim que recebeu a denúncia, a equipe iniciou diligências e intensificou o patrulhamento pela cidade. Cerca de 40 minutos após o acionamento, os agentes localizaram o veículo no bairro Santa Cecília.

Durante a abordagem, o suspeito foi identificado e detido. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão. Na sequência, o homem foi recolhido à Cadeia Pública Municipal.

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O carro foi recuperado e devolvido ao proprietário. Já o suspeito responderá pelo crime de furto qualificado.

A rápida resposta da Guarda Municipal chamou a atenção pela eficiência da operação, que evitou que o veículo fosse levado para outra região e garantiu a prisão do autor poucas horas após o crime. A corporação destacou que a ação reforça o trabalho de combate à criminalidade e de proteção ao patrimônio da população de Jaguariaíva.

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