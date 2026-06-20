Homem morre após ficar preso às ferragens em grave acidente no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
CONGONHINHAS - Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um homem de 41 anos em Congonhinhas, no Norte Pioneiro. A colisão, envolvendo dois carros, aconteceu ainda na manhã desta sexta-feira (19), e a vítima ficou presa nas ferragens.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na PR-435, no km 22. Conforme acionamento, dois veículos haviam colidido e uma vítima estava encarcerada nas ferragens do veículo.
No local, a equipe de socorro constatou que uma das vítimas, um idoso de 60 anos, foi socorrido com ferimentos graves, e que a vítima presa às ferragens se tratava de um outro homem de 41 anos.
Depois de retirarem a vítima das ferragens, uma equipe do SAMU realizou manobras de Reanimação Cardiopulmonar. Contudo, apesar de 35 minutos de massagem cardíaca, o homem não resistiu e a médica do SAMU constatou o óbito no local.
Já a outra vítima, o idoso, foi transportado de helicóptero com ferimentos graves.
As causas do acidente devem ser apuradas.