Publicidade
CURTIBA INVERNO - TOPO

Homem morre após ficar preso às ferragens em grave acidente no Norte Pioneiro

Acidente aconteceu nesta sexta-feira (19) em Congonhinhas; equipes do SAMU tentaram a reanimação por 35 minutos, mas a vítima não resistiu

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
20/06/2026 às 10h15
Homem morre após ficar preso às ferragens em grave acidente no Norte Pioneiro
Foto: Corpo de Bombeiros

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CONGONHINHAS - Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um homem de 41 anos em Congonhinhas, no Norte Pioneiro. A colisão, envolvendo dois carros, aconteceu ainda na manhã desta sexta-feira (19), e a vítima ficou presa nas ferragens. 

Continua após a publicidade

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na PR-435, no km 22. Conforme acionamento, dois veículos haviam colidido e uma vítima estava encarcerada nas ferragens do veículo. 

No local, a equipe de socorro constatou que uma das vítimas, um idoso de 60 anos, foi socorrido com ferimentos graves, e que a vítima presa às ferragens se tratava de um outro homem de 41 anos. 

Depois de retirarem a vítima das ferragens, uma equipe do SAMU realizou manobras de Reanimação Cardiopulmonar. Contudo, apesar de 35 minutos de massagem cardíaca, o homem não resistiu e a médica do SAMU constatou o óbito no local. 

Continua após a publicidade

Já a outra vítima, o idoso, foi transportado de helicóptero com ferimentos graves. 

As causas do acidente devem ser apuradas. 

Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 4 dias

Programa do Governo amplia atendimento de saúde para mulheres no Norte Pioneiro

Carreta Saúde da Mulher já realizou atendimento em cidades na região de Wenceslau Braz e agora atende pacientes de cinco cidades na região de Congonhinhas

 Carreta Saúde da Mulher realizou 3.896 procedimentos e consultas em Wenceslau Braz. Foto: SESA
SAÚDE DA MULHER Há 5 dias

Programa do Governo leva mamografias e consultas gratuitas a cinco cidades do Norte Pioneiro

Carreta Saúde da Mulher chega a Congonhinhas nesta terça-feira (16) e também vai atender mulheres de Sapopema, São Jerônimo da Serra, Nova Santa Bárbara e Nova Fátima

 Foto: Divulgação Polícia Rodoviária
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Adolescente desaparecida na região é encontrada em ônibus com destino a Minas Gerais

Jovem de 16 anos está grávida e foi encontrada acompanhada de um homem de 38 anos

 Imagem Ilustrativa. Foto: Polícia Rodoviária Federal/ Divulgação
SUSPEITO DE ESTUPRO Há 2 semanas

Adolescente some no Norte Pioneiro e é encontrada a caminho de Minas com homem de 38 anos

Menina de 16 anos está grávida. Pedreiro é investigado por estupro de vulnerável e subtração de incapaz. Mãe conta sobre abuso quando ela tinha 14 anos.

 Foto: PCPR
CERCO FECHADO Há 3 meses

Homem é preso por crimes sexuais contra menores no Norte Pioneiro

Captura ocorreu em Congonhinhas após decisão judicial definitiva; pena inclui crimes previstos nos artigos 217-A e 218-A e 11 anos de reclusão

Congonhinhas - PR
Congonhinhas - PR
Congonhinhas é um município do norte pioneiro do Paraná, criado em 1947, com economia voltada principalmente à agricultura, destacando-se o cultivo de café, milho e soja. A cidade preserva tradições religiosas e culturais que fortalecem a identidade local, mantendo o clima acolhedor típico do interior. Cercada por belas paisagens rurais, oferece tranquilidade e qualidade de vida, unindo desenvolvimento agrícola, história e a simplicidade de uma comunidade marcada pela união e hospitalidade.
Ver notícias
Publicidade
CURITIBA INVERNO - 300X250
Últimas notícias
COMOÇÃO Há 19 horas

Pessoas vão às ruas em Wenceslau Braz e pedem justiça pela morte da pequena Sarah
MISTÉRIO Há 21 horas

Corpo é encontrado no lago do Parque Linear em Jaguariaíva

TRAGÉDIA Há 22 horas

Homem morre após ficar preso às ferragens em grave acidente no Norte Pioneiro

NOVA REALIDADE Há 2 dias

Ratinho Junior se emociona com história de intercambista durante evento do Ganhando o Mundo
STAND-UP COMEDY Há 2 dias

Tubinho retorna a Arapoti com espetáculo “Tubinho só para maiores”

Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando as ruas também sonhavam com o Brasil
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 19 de junho – Coluna da ADI pelo Paraná
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Publicidade
ARAPOTI - ROTA DO R. 300X 250
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados