Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

Ratinho Junior se emociona com história de intercambista durante evento do Ganhando o Mundo

Governador se sensibilizou com a trajetória de Isadora, jovem da rede estadual que realizou o sonho do intercâmbio internacional e inspirou centenas de estudantes durante evento em Maringá

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO
19/06/2026 às 16h47
Ratinho Junior se emociona com história de intercambista durante evento do Ganhando o Mundo
A história de vida da estudante Isadora Sá e de sua família transformou um evento institucional em uma demonstração emocionante do impacto que a educação pode ter na vida das pessoas. Fotos AEN

Em meio a centenas de estudantes reunidos em Maringá para celebrar o programa Ganhando o Mundo, um momento especial chamou a atenção do governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta sexta-feira (19). A história de vida da estudante Isadora Sá e de sua família transformou um evento institucional em uma demonstração emocionante do impacto que a educação pode ter na vida das pessoas.

Ao ouvir o relato da jovem de 17 anos, que estudou no Canadá pelo programa de intercâmbio do Governo do Paraná, e principalmente o depoimento do pai, Edmilson Vieira de Sá, Ratinho Junior se mostrou visivelmente sensibilizado. A trajetória da família simboliza o resultado que o governador defende desde o início de sua gestão: usar a educação como ferramenta para criar oportunidades e transformar realidades.

Continua após a publicidade

Há dez anos, a família deixou Presidente Prudente, no interior de São Paulo, em busca de um futuro melhor para os filhos em Maringá. A aposta deu certo. Estudante da rede estadual, Isadora conquistou uma vaga no Ganhando o Mundo e embarcou para uma experiência que mudou sua vida.

"Foi tudo muito novo. Andar de avião pela primeira vez, conhecer outro país, outra cultura. Foram os melhores seis meses da minha vida", contou a estudante.

Enquanto a jovem relatava os aprendizados adquiridos no exterior e os novos sonhos que surgiram após a experiência, o pai emocionava o público ao lembrar da decisão que levou a família a recomeçar a vida no Paraná.

"Viemos para Maringá pela qualidade de vida e pela educação. Hoje temos certeza de que fizemos a escolha certa. Essa oportunidade mudou a vida da nossa filha e marcou toda a nossa família", afirmou.

Continua após a publicidade

A história ganhou ainda mais significado por representar exatamente o que o Governo do Estado busca alcançar com o programa. Ratinho Junior destacou que investir em educação é abrir portas para que jovens da rede pública possam sonhar mais alto e competir em igualdade de condições com estudantes de qualquer lugar do mundo.

“A gente quer que esses estudantes se tornem líderes, inspirando outros alunos, suas famílias e comunidades. É uma experiência que transforma a vida, porque eles têm contato com outras culturas e pessoas de outros países”, afirmou Ratinho Junior. 

O governador tem feito do fortalecimento da educação uma das principais marcas de sua gestão, ampliando investimentos em infraestrutura escolar, tecnologia, ensino profissionalizante e programas inovadores como o Ganhando o Mundo. A iniciativa se tornou referência nacional ao levar milhares de estudantes da rede estadual para experiências internacionais em países como Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia.

Em Maringá, ao encontrar estudantes que já participaram do intercâmbio e aqueles que embarcarão nos próximos meses, Ratinho Junior reforçou a importância de proporcionar oportunidades que muitas famílias jamais imaginariam ser possíveis.

Continua após a publicidade

A emoção provocada pela história de Isadora evidenciou justamente isso. O programa não transforma apenas os estudantes. Ele impacta pais, irmãos e comunidades inteiras, criando uma nova perspectiva de futuro.

Durante o evento, cerca de 300 alunos dos 25 municípios que compõem o Núcleo Regional de Educação de Maringá participaram de uma grande troca de experiências entre veteranos e novos intercambistas. Os estudantes que viajaram entre 2022 e 2026 compartilharam histórias, desafios e aprendizados com aqueles que embarcarão no segundo semestre deste ano e também em 2027.

Entre os futuros intercambistas está Mirela dos Santos, de 16 anos, colega de Isadora no Colégio Cívico-Militar Vinicius de Moraes. Inspirada pela amiga, ela se prepara para viver a mesma experiência no Reino Unido.

"Estou muito animada. Espero que seja importante para os meus estudos e para a minha vida", afirmou.

Criado pelo Governo do Paraná, o Ganhando o Mundo oferece intercâmbio internacional para estudantes, professores e pedagogos da rede estadual. Mais do que ensinar um novo idioma, o programa busca ampliar horizontes, promover intercâmbio cultural e preparar jovens para um mundo cada vez mais conectado.

 

Foto: Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba
EDUCAÇÃO Há 8 horas

Estado autoriza construção de escola em tempo integral com investimento de R$ 13 milhões nos Campos Gerais

O projeto prevê 12 salas de aula, biblioteca, laboratórios de informática, química, biologia, física e matemática, auditório, quadra poliesportiva, cozinha, refeitório e demais ambientes administrativos. Escola será construída em Telêmaco Borba

 Foto: SEED
QUALIDADE Há 8 horas

Em oito anos, Paraná investe R$ 2,8 bilhões e diversifica alimentação escolar

No período, foram adquiridos mais de 267 milhões de quilos de gêneros alimentícios destinados à preparação das refeições servidas diariamente aos estudantes paranaenses

 Na foto, chefe da Oncologia Clínica do hospital da região Norte, Everton Germano Araújo Melo. Foto: Geraldo Bubniak/AEN
AVANÇO NA SAÚDE Há 1 dia

Paraná é o primeiro estado a usar IA do Google no tratamento do câncer

A ferramenta Capricórnio do cardápio do Google vem sendo usada desde abril no Hospital do Câncer de Londrina e o Hospital São Vicente, em Guarapuava, para acelerar a identificação de terapias oncológicas de forma personalizada

 Foto: Roberto Dziura Jr/AEN
PARANÁ CONECTADO Há 1 dia

Governador anuncia parceria de R$ 192 milhões com a Vivo para ampliar cobertura de telefonia e internet

A iniciativa faz parte do Programa de Conectividade Rural, coordenado pelo Governo do Estado, que busca ampliar o acesso à internet banda larga e à telefonia móvel em regiões afastadas dos centros urbanos

 Foto: Apae Figueira. Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 dias

Governo do Paraná realiza repasses para instituições de três municípios da região

No Norte Pioneiro foram contempladas as Apaes de São Sebastião da Amoreira, Figueira e Casa da Criança de Cornélio Procópio

Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
NOVA REALIDADE Há 27 minutos

Ratinho Junior se emociona com história de intercambista durante evento do Ganhando o Mundo
STAND-UP COMEDY Há 1 hora

Tubinho retorna a Arapoti com espetáculo “Tubinho só para maiores”
TENTATIVA DE FURTO Há 7 horas

Homem invade Santuário e tenta furtar caixa de doações em Bandeirantes
ESPORTE Há 7 horas

Sengés enfrenta Jaguariaíva na primeira Recopa dos Campeões de Futebol de Campo 2026
ÉPOCA DE COPA Há 7 horas

Quando as ruas também sonhavam com o Brasil

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando as ruas também sonhavam com o Brasil
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 19 de junho – Coluna da ADI pelo Paraná
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
ARAPOTI - ROTA DO R. 300X 250
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados