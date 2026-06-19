Ratinho Junior se emociona com história de intercambista durante evento do Ganhando o Mundo

A história de vida da estudante Isadora Sá e de sua família transformou um evento institucional em uma demonstração emocionante do impacto que a educação pode ter na vida das pessoas. Fotos AEN

Em meio a centenas de estudantes reunidos em Maringá para celebrar o programa Ganhando o Mundo, um momento especial chamou a atenção do governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta sexta-feira (19). A história de vida da estudante Isadora Sá e de sua família transformou um evento institucional em uma demonstração emocionante do impacto que a educação pode ter na vida das pessoas.

Ao ouvir o relato da jovem de 17 anos, que estudou no Canadá pelo programa de intercâmbio do Governo do Paraná, e principalmente o depoimento do pai, Edmilson Vieira de Sá, Ratinho Junior se mostrou visivelmente sensibilizado. A trajetória da família simboliza o resultado que o governador defende desde o início de sua gestão: usar a educação como ferramenta para criar oportunidades e transformar realidades.

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Há dez anos, a família deixou Presidente Prudente, no interior de São Paulo, em busca de um futuro melhor para os filhos em Maringá. A aposta deu certo. Estudante da rede estadual, Isadora conquistou uma vaga no Ganhando o Mundo e embarcou para uma experiência que mudou sua vida.

"Foi tudo muito novo. Andar de avião pela primeira vez, conhecer outro país, outra cultura. Foram os melhores seis meses da minha vida", contou a estudante.

Enquanto a jovem relatava os aprendizados adquiridos no exterior e os novos sonhos que surgiram após a experiência, o pai emocionava o público ao lembrar da decisão que levou a família a recomeçar a vida no Paraná.

"Viemos para Maringá pela qualidade de vida e pela educação. Hoje temos certeza de que fizemos a escolha certa. Essa oportunidade mudou a vida da nossa filha e marcou toda a nossa família", afirmou.

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A história ganhou ainda mais significado por representar exatamente o que o Governo do Estado busca alcançar com o programa. Ratinho Junior destacou que investir em educação é abrir portas para que jovens da rede pública possam sonhar mais alto e competir em igualdade de condições com estudantes de qualquer lugar do mundo.

“A gente quer que esses estudantes se tornem líderes, inspirando outros alunos, suas famílias e comunidades. É uma experiência que transforma a vida, porque eles têm contato com outras culturas e pessoas de outros países”, afirmou Ratinho Junior.

O governador tem feito do fortalecimento da educação uma das principais marcas de sua gestão, ampliando investimentos em infraestrutura escolar, tecnologia, ensino profissionalizante e programas inovadores como o Ganhando o Mundo. A iniciativa se tornou referência nacional ao levar milhares de estudantes da rede estadual para experiências internacionais em países como Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia.

Em Maringá, ao encontrar estudantes que já participaram do intercâmbio e aqueles que embarcarão nos próximos meses, Ratinho Junior reforçou a importância de proporcionar oportunidades que muitas famílias jamais imaginariam ser possíveis.

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A emoção provocada pela história de Isadora evidenciou justamente isso. O programa não transforma apenas os estudantes. Ele impacta pais, irmãos e comunidades inteiras, criando uma nova perspectiva de futuro.

Durante o evento, cerca de 300 alunos dos 25 municípios que compõem o Núcleo Regional de Educação de Maringá participaram de uma grande troca de experiências entre veteranos e novos intercambistas. Os estudantes que viajaram entre 2022 e 2026 compartilharam histórias, desafios e aprendizados com aqueles que embarcarão no segundo semestre deste ano e também em 2027.

Entre os futuros intercambistas está Mirela dos Santos, de 16 anos, colega de Isadora no Colégio Cívico-Militar Vinicius de Moraes. Inspirada pela amiga, ela se prepara para viver a mesma experiência no Reino Unido.

"Estou muito animada. Espero que seja importante para os meus estudos e para a minha vida", afirmou.

Criado pelo Governo do Paraná, o Ganhando o Mundo oferece intercâmbio internacional para estudantes, professores e pedagogos da rede estadual. Mais do que ensinar um novo idioma, o programa busca ampliar horizontes, promover intercâmbio cultural e preparar jovens para um mundo cada vez mais conectado.