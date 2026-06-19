O show acontece no próximo dia 23 de junho, às 20h30, no Centro Estudantil de Arapoti. - Foto Divulgação

Tubinho retorna a Arapoti com espetáculo “Tubinho só para maiores”

Após quatro anos sem se apresentar na cidade, o humorista e palhaço Tubinho volta a Arapoti para uma única apresentação do espetáculo “Tubinho Só Para Maiores”, sucesso nas redes sociais e nos palcos de todo o Brasil. O show acontece no próximo dia 23 de junho, às 20h30, no Centro Estudantil de Arapoti.

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Conhecido pelo estilo irreverente, histórias engraçadas, improvisos e forte interação com o público, Tubinho conquistou milhões de visualizações na internet e se tornou um dos nomes mais populares do humor nacional. O artista também integra o elenco fixo do programa A Praça é Nossa, do SBT, além de participar de quadros no Programa do Ratinho, ampliando ainda mais sua popularidade em todo o país.

O espetáculo é voltado ao público adulto, com classificação indicativa para maiores de 16 anos, e promete uma noite repleta de diversão, humor sem filtro e situações do cotidiano retratadas de forma descontraída.

A expectativa da organização é de casa cheia. Segundo os organizadores, todas as apresentações do artista na região costumam registrar grande procura, e os ingressos para o evento em Arapoti já estão nos últimos lotes.

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Além do personagem Tubinho, o espetáculo reúne momentos de stand-up comedy e improvisação, características que fizeram do show um fenômeno nas redes sociais e um dos mais procurados pelo público.

Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou no ponto de venda físico da Distribuidora Zero Grau, que aceita pagamentos em dinheiro, Pix, cartão de débito e crédito. Link para compra de ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/tubinho-so-para-maiores/3440481

Serviço

Evento: Tubinho Só Para Maiores

Data: 23 de junho

Horário: 20h30

Local: Centro Estudantil de Arapoti

Classificação: 16 anos

Ingressos: Sympla e Distribuidora Zero Grau