Espetáculo circense leva diversão e conscientização ambiental a estudantes de Jaguariaíva

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Alunos das escolas municipais de Jaguariaíva participaram, nesta sexta-feira (12), de uma apresentação cultural no Cine Teatro Valéria Luercy. A atividade reuniu crianças do 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, tanto da zona urbana quanto da zona rural, em um espetáculo circense com temática voltada à preservação do meio ambiente.

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A apresentação, intitulada “O Mágico e o Meio Ambiente”, foi realizada por artistas da Vik Produções e contou com patrocínio da empresa Arauco, por meio da Lei Rouanet, do Governo Federal. A iniciativa teve ainda o apoio da Prefeitura de Jaguariaíva, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Semec).

Durante o espetáculo, os estudantes acompanharam diversas atrações inspiradas na arte circense. O show reuniu apresentações de mágica, números de contorcionismo, equilíbrio, dança, além de brincadeiras interativas e a participação de palhaços, que garantiram momentos de descontração e interação com o público.

Além do entretenimento, a atividade teve caráter educativo. Por meio de uma abordagem lúdica, os artistas transmitiram mensagens relacionadas à preservação ambiental e à adoção de hábitos sustentáveis no dia a dia. Entre os temas abordados estiveram o consumo consciente da água, a reciclagem de resíduos e a importância da participação individual na proteção dos recursos naturais.

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A iniciativa buscou unir cultura, educação e conscientização ambiental, utilizando a linguagem do circo para aproximar as crianças de temas ligados à sustentabilidade. A proposta permitiu que os alunos tivessem contato com diferentes expressões artísticas ao mesmo tempo em que refletiam sobre práticas que contribuem para a conservação do meio ambiente.

A ação integrou um conjunto de atividades voltadas à promoção da cultura e da educação ambiental no município, proporcionando aos estudantes uma experiência de aprendizado por meio da arte e da interação com artistas profissionais.