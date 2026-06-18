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CastraPet realiza quase 100 castrações de cães e gatos em Jaguariaíva

Iniciativa do Governo do Paraná voltada ao controle populacional de animais domésticos e à promoção da saúde pública

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
18/06/2026 às 15h17
CastraPet realiza quase 100 castrações de cães e gatos em Jaguariaíva
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - O município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, recebeu nesta semana mais uma etapa do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (Castrapet), iniciativa do Governo do Paraná voltada ao controle populacional de animais domésticos e à promoção da saúde pública. A ação foi realizada na quarta-feira (17), no Ginásio Antônio Alves Filho, localizado no bairro Remonta, com apoio da Prefeitura Municipal e da Clínica Municipal de Castração.

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Durante o atendimento, foram realizadas 96 castrações em cães e gatos pertencentes a famílias previamente cadastradas. Os procedimentos atenderam tutores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que haviam solicitado o serviço por meio da Clínica Municipal de Castração.

A estrutura do CastraPet contou com unidade móvel equipada para a realização das cirurgias e equipe especializada composta por médicos-veterinários e profissionais de apoio. Os atendimentos foram organizados mediante agendamento prévio, garantindo a realização dos procedimentos de forma segura e seguindo protocolos de bem-estar animal.

O programa estadual tem como objetivo ampliar o acesso gratuito à esterilização de cães e gatos, contribuindo para o controle da população animal, a redução do abandono e a prevenção de doenças. As ações são realizadas em parceria com os municípios, que ficam responsáveis pelo cadastramento dos beneficiários e pela mobilização da comunidade.

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Além dos procedimentos cirúrgicos, a programação em Jaguariaíva incluiu atividades de educação ambiental e conscientização sobre a guarda responsável de animais domésticos. As orientações foram direcionadas especialmente às crianças, abordando temas como cuidados com cães e gatos, alimentação adequada, vacinação, identificação dos animais e responsabilidade dos tutores.

A iniciativa integra as políticas públicas desenvolvidas pelo Governo do Paraná voltadas à proteção animal e ao fortalecimento das ações de saúde preventiva nos municípios. Em Jaguariaíva, o trabalho contou com o suporte da administração municipal, que auxiliou na organização dos atendimentos e no acompanhamento das famílias beneficiadas pelo programa.

A expectativa é que novas etapas do CastraPet sejam realizadas futuramente para ampliar o atendimento à demanda existente no município e fortalecer as ações de controle populacional de cães e gatos na região.

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Foto: Divulgação.
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