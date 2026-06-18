Sengés recebe neste sábado a 3ª edição do Concurso Interestadual de Bandas e Fanfarras

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - O município de Sengés será palco, neste sábado (20), da terceira edição do Concurso Interestadual de Bandas e Fanfarras. O evento acontece a partir das 08h, no Ginásio Municipal de Esportes, e deve reunir participantes, familiares e amantes da música de diversas regiões em uma celebração cultural.

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Realizado anualmente desde 2023, o concurso se consolidou como uma das principais atrações do calendário cultural do município. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Sengés, em parceria com a Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas (FPFB), com o objetivo de incentivar a prática musical, fortalecer o intercâmbio entre corporações e valorizar o trabalho desenvolvido por estudantes e músicos em todo o país.

Durante o dia, o público poderá acompanhar apresentações que serão avaliadas por uma comissão técnica especializada. As corporações participantes disputarão diferentes categorias, levando ao público performances marcadas por disciplina, técnica, criatividade e emoção.

Além da competição, o encontro proporciona momentos de integração entre os grupos, estimulando a troca de experiências e contribuindo para a preservação da tradição das bandas e fanfarras, que desempenham papel importante na formação cultural e educacional de crianças, adolescentes e jovens.

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Neste ano, Sengés receberá mais de 30 bandas e fanfarras, de cidades dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para o prefeito Gerson Nunes, o concurso representa muito mais do que uma disputa musical.