Escolas de Sengés estão entre as melhores do Paraná em Alfabetização

“Recebemos essa conquista com muita alegria. O reconhecimento estadual demonstra que os investimentos realizados na educação, aliados ao comprometimento dos nossos profissionais, estão gerando resultados”, disse Gerson Nunes. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - A educação municipal de Sengés, nos Campos Gerais, alcançou um dos maiores reconhecimentos estaduais de alfabetização. As escolas municipais Prefeito Durval Jorge e Prefeito Aristides P.M. Netto foram contempladas com o Prêmio Alfabetiza Juntos – Escola Diamante no Paraná, uma das mais importantes premiações voltadas à melhoria da aprendizagem nos anos iniciais.

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Idealizado pelo Governo do Estado, o Prêmio Alfabetiza Juntos reconhece as escolas que se destacam pelos resultados alcançados na alfabetização, demonstrando excelência no ensino e dedicação ao processo de aprendizagem dos estudantes. Apenas 154 cidades paranaenses tiveram escolas selecionadas.

"Parabenizo as equipes das escolas Durval Jorge e Aristides, os alunos e as famílias por fazerem parte dessa importante conquista para Sengés", destacou o prefeito de Sengés.

Para a prefeitura de Sengés, ter duas escolas selecionadas na premiação é fruto do trabalho conjunto entre professores, equipes pedagógicas, gestores escolares, alunos e famílias, refletindo o compromisso do município com a educação pública de qualidade.

Gerson Nunes, prefeito de Sengés, recebeu a premiação com sensação de orgulho. "Recebemos essa conquista com muita alegria. O reconhecimento estadual demonstra que os investimentos realizados na educação, aliados ao comprometimento dos nossos profissionais, estão gerando resultados. Parabenizo as equipes das escolas Durval Jorge e Aristides, os alunos e as famílias por fazerem parte dessa importante conquista para Sengés."

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A secretária municipal de Educação, Valdirene Bulka, destacou que o prêmio é fruto de um trabalho construído diariamente dentro das salas de aula.

"Esse reconhecimento é resultado do empenho e da dedicação de toda a nossa rede de ensino. Nossos professores, equipes pedagógicas e gestores trabalham diariamente para garantir uma alfabetização de qualidade às nossas crianças. Receber o selo Escola Diamante reforça nos motiva a continuarmos avançando cada vez mais."

O Prêmio Alfabetiza Juntos Paraná – Escola Diamante faz parte do programa estadual Alfabetiza Juntos Paraná, desenvolvido pelo Governo do Estado para fortalecer a alfabetização das crianças na idade certa. A premiação reconhece as escolas que apresentam os melhores resultados em indicadores de aprendizagem, especialmente relacionados à alfabetização dos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

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A classificação leva em consideração critérios como desempenho dos alunos em avaliações educacionais, evolução dos indicadores de aprendizagem e o trabalho desenvolvido pelas instituições de ensino para garantir a qualidade da alfabetização. O selo Escola Diamante representa o mais alto nível de reconhecimento dentro da premiação.