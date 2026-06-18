18 de junho – Coluna da ADI pelo Paraná

Crítica ao Senado

Pré-candidato ao Governo do Paraná, Sandro Alex (PSD) afirmou que os senadores eleitos pelo estado deveriam concluir seus mandatos de oito anos e ter atuação mais efetiva na defesa de pautas estratégicas. O pré-candidato criticou o uso do cargo como “trampolim” político e cobrou maior participação dos parlamentares em projetos ligados a ferrovias, aeroportos e infraestrutura federal no Paraná.

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Mudanças nos aeroportos

A transferência do controle da plataforma de aeroportos da Motiva, antiga CCR Aeroportos, para o grupo mexicano Asur avançou com a aprovação prévia da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O negócio, estimado em R$ 11,5 bilhões, inclui 20 terminais, entre eles o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. No Paraná, também fazem parte da operação os aeroportos Afonso Pena, Bacacheri e Londrina.

Acesso liberado

Moradores do distrito de Marques dos Reis, em Jacarezinho, terão acesso sem cobrança de pedágio no sentido de Ourinhos (SP). A medida foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e integra as obras de duplicação da BR-153. O projeto prevê novas alças de acesso ao distrito e atende uma reivindicação histórica da comunidade, com expectativa de início das intervenções nos próximos dias.

Escolas cívico-militares

A Câmara Municipal de Curitiba aprovou em primeiro turno o projeto que cria o Programa Municipal de Escolas Cívico-Militares na rede de ensino. A proposta prevê adesão voluntária, condicionada à consulta da comunidade escolar, e autoriza a participação de profissionais da segurança pública em atividades de caráter cívico e de apoio à disciplina. O modelo será voltado a estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e ainda passará por votação em segundo turno.

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Caça ilegal

A Polícia Civil do Paraná deflagrou uma operação contra um grupo suspeito de caça ilegal de animais silvestres e comércio clandestino de armas de fogo. Até o momento, 23 pessoas foram presas temporariamente, enquanto mais de 150 policiais cumprem 63 ordens judiciais no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso. As investigações apontam que os suspeitos compartilhavam imagens de animais abatidos e promoviam maus-tratos a cães utilizados na atividade de caça.

Segurança no litoral

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD) encaminhou à Assembleia Legislativa projeto de lei que cria o 35º Batalhão da Polícia Militar em Matinhos e o Batalhão Marítimo do Corpo de Bombeiros em Guaratuba. A proposta prevê a abertura de 180 novas vagas nas corporações e busca reforçar a segurança pública, a prevenção de desastres e a capacidade operacional das forças de segurança no litoral paranaense.

Resultados

A Itaipu Binacional divulgou o Relatório Anual 2025 com indicadores recordes de eficiência operacional e crescimento de 8,9% na geração de energia em relação ao ano anterior. A usina alcançou produção de 72.879 GWh, registrou superávit de US$ 134 milhões e ampliou investimentos em inovação, energias renováveis e projetos socioambientais, reforçando sua atuação estratégica para Brasil e Paraguai.

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Agenda eleitoral

Os pré-candidatos ao Governo do Paraná, Sérgio Moro, e ao Senado, Deltan Dallagnol e Filipe Barros, cumprem agenda conjunta nesta quinta-feira (18) em Corbélia e Cascavel. O roteiro inclui encontro com lideranças regionais e participação em evento político que marcará o lançamento da pré-candidatura de Henrique Mecabô à Câmara Federal.

Prevenção conjunta

A Prefeitura de Curitiba e as demais prefeituras da Região Metropolitana iniciaram o alinhamento de ações para o enfrentamento do El Niño 2026/2027. A previsão de um fenômeno de grande intensidade levou os municípios a reforçarem medidas preventivas, como limpeza de rios, obras de drenagem e estratégias conjuntas de resposta a eventos climáticos extremos. Curitiba dispõe atualmente de cerca de R$ 173 milhões no Funrec para situações emergenciais.

Mobilidade digital

A Prefeitura de Maringá lançou a plataforma “Na Hora Maringá”, ferramenta que permite acompanhar em tempo real horários, itinerários, localização dos ônibus e previsão de chegada dos veículos do transporte coletivo. A iniciativa busca dar mais transparência e previsibilidade aos passageiros e integra o processo de modernização da mobilidade urbana do município, que também contará com um Centro de Supervisão e Controle para monitoramento da operação.

Vagas no IFPR

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) abriu inscrições para o Processo Seletivo 2027, com mais de 7 mil vagas gratuitas em cursos técnicos e superiores. Os interessados podem se inscrever até 24 de agosto pelo Portal do Candidato. A seleção varia conforme o curso, com análise de desempenho escolar, sorteio público em alguns campi e prova de redação on-line para os cursos de graduação.

Condenação

A Primeira Turma do STF condenou por unanimidade o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto por coação no processo da tentativa de golpe de 2022. A decisão pode torná-lo inelegível por até oito anos. Segundo a PGR, ele teria atuado para pressionar autoridades brasileiras e influenciar julgamentos ligados ao caso. Eduardo contestou a sentença e afirmou que pretende recorrer.