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Feira Verde reforça conscientização ambiental entre alunos de Arapoti

Projeto tem como objetivo incentivar a reciclagem, promover a educação ambiental e estimular práticas sustentáveis na comunidade

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
18/06/2026 às 15h32
Feira Verde reforça conscientização ambiental entre alunos de Arapoti
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Alunos da Escola Municipal Clotário Portugal participaram nesta quinta-feira (18) de mais uma edição do Programa Feira Verde, realizada no bairro Aratinga, em Arapoti. A atividade reuniu estudantes, moradores e equipes envolvidas no projeto, que tem como objetivo incentivar a reciclagem, promover a educação ambiental e estimular práticas sustentáveis na comunidade.

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Durante a ação, as crianças levaram materiais recicláveis previamente separados e realizaram a troca por alimentos frescos disponibilizados pelo programa. A participação dos estudantes chamou a atenção pelo envolvimento com as atividades e pelo conhecimento demonstrado sobre a importância da destinação correta dos resíduos sólidos.

O Feira Verde é uma iniciativa que busca unir sustentabilidade, conscientização ambiental e segurança alimentar. Por meio do programa, moradores podem entregar materiais recicláveis, como papel, plástico, vidro e metal, recebendo em troca alimentos produzidos por agricultores locais. A proposta contribui para a redução da quantidade de resíduos descartados de forma inadequada e incentiva hábitos mais sustentáveis entre a população.

A presença dos alunos da Escola Municipal Clotário Portugal também reforçou o papel da educação ambiental no ambiente escolar. A participação em ações práticas permite que os estudantes compreendam a importância da reciclagem e dos cuidados com o meio ambiente, levando esse conhecimento para dentro de suas casas e comunidades.

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Realizado periodicamente em diferentes bairros de Arapoti, o programa atende moradores de diversas regiões do município. A cada edição, pontos de coleta são instalados para receber os materiais recicláveis, facilitando o acesso da população ao serviço e ampliando a participação comunitária.

Além do benefício ambiental, a iniciativa fortalece a conscientização sobre o reaproveitamento de resíduos e promove a valorização da agricultura local por meio da distribuição de alimentos frescos. O cronograma das próximas edições do Feira Verde é divulgado pela Prefeitura de Arapoti por meio de seus canais oficiais de comunicação, permitindo que moradores acompanhem as datas e locais das ações realizadas ao longo do ano.

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