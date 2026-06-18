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Prefeito Luiz Eduardo anuncia R$ 4 milhões para recape asfáltico em Pinhalão

Conquista foi anunciada no final da tarde desta quinta-feira (18), e informação será oficializada pelo deputado estadual Do Carmo e deputada federal Luiza Canziani

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
18/06/2026 às 17h49
Prefeito Luiz Eduardo anuncia R$ 4 milhões para recape asfáltico em Pinhalão
Anuncio foi feito pelo prefeito nesta quinta-feira (18). Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PINHALÃO - Pinhalão, no Norte Pioneiro, receberá mais um importante investimento para recape asfáltico. Na tarde desta quinta-feira (18), o prefeito Luiz Eduardo Vanzelli anunciou a assinatura de um convênio em valor que ultrapassa R$ 4 milhões de reais para recape sob pedra irregular.

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Conforme anunciado pelo prefeito, o valor total do investimento será de R$ 4.308.596,00, e vai atender mais uma etapa de um projeto que busca pavimentar todas as ruas da cidade. “Acabamos de assinar o convênio, mas essa notícia eu deixo para o deputado estadual Do Carmo e para Luiza Canziani contar na semana que vem”, disse o prefeito.

O convênio, assinado com o Governo do Paraná, vai permitir o recape asfáltico de ruas que hoje são em pedras irregulares no município. Desde o ano passado, Pinhalão vem recebendo uma transformação histórica, especialmente na pavimentação urbana.

Há onze meses, Luiz Eduardo assinava o documento para Pinhalão receber R$ 8 milhões para pavimentação de ruas de chão batido, e hoje o prefeito anunciou mais esta conquista importante para o município.

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De acordo com o prefeito, os deputados estadual Do Carmo e federal Luiza Canziani estarão em Pinhalão na próxima semana para anunciar mais detalhes sobre o investimento.

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