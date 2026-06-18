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Acidente com carro de luxo deixa idoso ferido em rodovia da região

Colisão com um caminhão aconteceu na PR090 em Piraí do Sul e vítima foi encaminhada ao hospital

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
18/06/2026 às 16h59
Acidente com carro de luxo deixa idoso ferido em rodovia da região
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

PIRAÍ DO SUL - Um homem de 70 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito registrado na manhã da quarta-feira (17). O acidente envolvendo uma SUV de luxo e um caminhão aconteceu na rodovia PR090 no trecho que passa pelo município de Piraí do Sul, nos Campos Gerais.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a colisão envolveu um automóvel Volvo XC60 com placas de Itapema, Santa Catarina, e um caminhão VW Delivery com placas de Itapema.

Conforme os dados colhidos no local, o motorista da Volvo seguia no sentido Ventania quando, na altura do km 175 da rodovia, acabou se envolvendo em uma colisão lateral com o caminhão que transitava sentido a Piraí do Sul. Com o impacto, os airbags da Volvo chegaram a ser acionados. O idoso teve ferimentos moderados sendo socorrido e encaminhado ao hospital de Piraí do Sul.

Durante a averiguação dos documentos, foi constatado que o condutor do caminhão não possui CNH, sendo confeccionado o Termo Circunstânciado.

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A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.

Foto: Divulgação.
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