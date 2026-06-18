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Suspeitos são presos com armas e munições no Norte Pioneiro

Operação conjunta entre Polícia Civil e Militar foi deflagrada no município de Santo Antônio da Platina

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
18/06/2026 às 16h41
Suspeitos são presos com armas e munições no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Uma operação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar resultou na prisão de dois homens e apreensão de armas na cidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. A ação foi deflagrada na tarde da quarta-feira (17).

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes deflagraram a “Operação Divisa” onde um homem foi preso em flagrante ao ser flagrado importunando sua ex-companheira. Ao averiguar a documentação do suspeito, os agentes constataram que ele estava descumprindo uma medida protetiva.

Na sequência, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado onde foram encontradas três carabinas e mais de 70 munições, sendo constatado que o suspeito não tinha a documentação necessária para manter as armas no local.

Um homem que estava no local contou aos policiais que ele realizava a guarda do armamento e que o investigado tinha acesso as armas. Com isso, ele também recebeu voz de prisão.

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Frente aos fatos, os dois suspeitos e as armas apreendidas foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

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