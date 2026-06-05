Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

Santo Antônio da Platina vira palco do esporte com Jogos da Juventude neste fim de semana

Competições reúnem jovens atletas de toda a região e prometem movimentar a cidade dentro e fora das quadras

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
05/06/2026 às 16h06
Santo Antônio da Platina vira palco do esporte com Jogos da Juventude neste fim de semana
As disputas começaram nesta sexta-feira (05) e seguem até domingo (07). Foto: EES

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A cidade de Santo Antônio da Platina entra no clima do esporte neste fim de semana com a realização da fase regional da 38ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups). As disputas começaram nesta sexta-feira (05) e seguem até domingo (07), reunindo equipes de diversas cidades da região em uma verdadeira celebração do esporte e da juventude.

Continua após a publicidade

Ao longo dos três dias de competição, atletas entram em quadra em modalidades como futsal, basquete, handebol, voleibol e vôlei de praia. Mais do que a busca por medalhas, os jogos representam uma oportunidade de integração entre os municípios e valorização do esporte de base.

Promovido pelo Governo do Estado, o evento faz parte de uma das maiores competições esportivas do Paraná, que nesta edição mobiliza milhares de atletas em diferentes sedes espalhadas pelo estado. Em Santo Antônio da Platina, a expectativa é de ginásios cheios, torcidas animadas e disputas acirradas.

Além do impacto esportivo, os jogos também devem aquecer a economia local. Com a chegada de delegações, comissões técnicas e familiares, setores como comércio, alimentação e hospedagem tendem a registrar aumento no movimento durante o fim de semana.

Continua após a publicidade

Outro destaque da competição é o papel dos Jojups na formação de novos talentos. Considerado um dos principais celeiros do esporte paranaense, o torneio já revelou diversos atletas que seguiram carreira no alto rendimento. Para muitos jovens, a competição representa o primeiro grande passo dentro do esporte competitivo.

As equipes campeãs garantem vaga na fase macrorregional, prevista para agosto, mantendo vivo o sonho de avançar ainda mais na competição. Até lá, o foco está nas disputas intensas que prometem transformar Santo Antônio da Platina em um verdadeiro centro esportivo regional neste fim de semana.

Foto: Divulgação
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Sanepar vai vistoriar ligações de esgoto em municípios do Norte Pioneiro

Durante as visitas, os técnicos analisam as instalações hidrossanitárias para verificar se estão em conformidade com as normas da Sanepar e com a legislação ambiental

 Imagem ilustrativa. Foto: Reprodução/EPTV
POLÊMICA Há 4 dias

Vereador propõe recolher veículos abandonados em ruas de cidade da região

Tema ganhou destaque após reclamações de moradores de Santo Antônio da Platina e foi centro de debate na Câmara dos Vereadores

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Trigêmeas deixam a UTI neonatal do Hospital Regional e se preparam para ir para casa

Ana Lívia, Ana Clara e Ana Vitória nasceram prematuras e emocionaram familiares e equipes do hospital ao vencerem juntas os primeiros desafios da vida

 O imóvel, ocupado por uma idosa de 71 anos, havia se transformado ao longo dos anos em um ponto crítico de preocupação sanitária. Foto Portal Tanosite
RISCO SANITÁRIO Há 2 semanas

Casa tomada por toneladas de objetos mobiliza operação judicial e máquinas de romoção em Santo Antônio da Platina

Força-tarefa envolvendo Vigilância em Saúde, Polícia Militar e assistência social retirou materiais acumulados de residência no centro da cidade; imóvel apresentava risco sanitário e preocupação com dengue e animais peçonhentos

 Foto: Divulgação.
INVESTIGAÇÃO Há 2 semanas

Polícia prende casal que aplicava golpes milionários no Norte Pioneiro

Mandados foram cumpridos em Santo Antônio da Platina e há registros que valores ultrapassem R$ 1 milhão

Santo Antônio da Platina - PR
Santo Antônio da Platina - PR
Notícias de Santo Antônio da Platina - PR
Ver notícias
Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
MUDANÇAS? Há 8 horas

Ancelotti faz testes em treino nas vésperas de amistoso do Brasil contra o Egito
“LIVRAMENTO” Há 8 horas

MC Guimê detalha acidente com esposa e filha de 5 meses: “Foi um livramento de Deus”
NORTE PIONEIRO Há 8 horas

Polícia prende foragido por homicídio em Siqueira Campos
SÉRIE DE FURTOS Há 8 horas

Vídeo: homem finge fazer doação e furta cofre de doação para Hospital do Câncer no Norte Pioneiro; vários furtos aconteceram
FERIADO “QUENTE” Há 9 horas

Briga de casal acaba com homem preso em Wenceslau Braz

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR Coluna da ADI – Pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO O Amor Entra em Cena em Siqueira Campos
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
ARAPOTI - ROTA DO R. 300X 250
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados