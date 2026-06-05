Santo Antônio da Platina vira palco do esporte com Jogos da Juventude neste fim de semana

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A cidade de Santo Antônio da Platina entra no clima do esporte neste fim de semana com a realização da fase regional da 38ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups). As disputas começaram nesta sexta-feira (05) e seguem até domingo (07), reunindo equipes de diversas cidades da região em uma verdadeira celebração do esporte e da juventude.

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Ao longo dos três dias de competição, atletas entram em quadra em modalidades como futsal, basquete, handebol, voleibol e vôlei de praia. Mais do que a busca por medalhas, os jogos representam uma oportunidade de integração entre os municípios e valorização do esporte de base.

Promovido pelo Governo do Estado, o evento faz parte de uma das maiores competições esportivas do Paraná, que nesta edição mobiliza milhares de atletas em diferentes sedes espalhadas pelo estado. Em Santo Antônio da Platina, a expectativa é de ginásios cheios, torcidas animadas e disputas acirradas.

Além do impacto esportivo, os jogos também devem aquecer a economia local. Com a chegada de delegações, comissões técnicas e familiares, setores como comércio, alimentação e hospedagem tendem a registrar aumento no movimento durante o fim de semana.

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Outro destaque da competição é o papel dos Jojups na formação de novos talentos. Considerado um dos principais celeiros do esporte paranaense, o torneio já revelou diversos atletas que seguiram carreira no alto rendimento. Para muitos jovens, a competição representa o primeiro grande passo dentro do esporte competitivo.

As equipes campeãs garantem vaga na fase macrorregional, prevista para agosto, mantendo vivo o sonho de avançar ainda mais na competição. Até lá, o foco está nas disputas intensas que prometem transformar Santo Antônio da Platina em um verdadeiro centro esportivo regional neste fim de semana.