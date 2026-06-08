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Município da região recebe fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná

Evento teve início neste fim de semana e reúne milhares de participantes em diversas regiões paranaenses

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com AEN
08/06/2026 às 09h22
Município da região recebe fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA -  Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, está entre os 12 municípios paranaenses que recebem a fase regional da 38ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups), uma das principais competições esportivas voltadas à formação de jovens atletas no Estado. Promovido pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, o evento teve início neste fim de semana e reúne milhares de participantes em diversas regiões paranaenses.

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Ao todo, os Jojups contam com a participação de 15,6 mil atletas e dirigentes, representando 302 municípios e 995 equipes. As disputas da fase regional acontecem em duas etapas, entre os dias 5 e 7 de junho e de 19 a 21 de junho, envolvendo as modalidades de futsal, basquete, handebol, voleibol e vôlei de praia.

Como cidade-sede, Santo Antônio da Platina recebe delegações de diferentes municípios da região, fortalecendo o intercâmbio esportivo e proporcionando oportunidades para que jovens atletas busquem uma vaga na fase macrorregional da competição. A realização dos jogos também contribui para movimentar setores como comércio, alimentação, hotelaria e prestação de serviços, com a presença de equipes, dirigentes e familiares dos participantes.

Além de Santo Antônio da Platina, a fase regional dos Jogos da Juventude acontece nos municípios de Fazenda Rio Grande, Carambeí, Rolândia, Astorga, Cianorte, Mamborê, Guaraniaçu, Dois Vizinhos, Irati, Terra Roxa e Marumbi.

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De acordo com a Secretaria do Esporte, a competição representa um importante espaço para o desenvolvimento esportivo de adolescentes e jovens, valorizando o trabalho realizado pelos municípios na formação de atletas. O evento também integra o calendário oficial do esporte paranaense e serve como etapa classificatória para as fases seguintes dos Jogos da Juventude.

Segundo o supervisor estadual dos Jojups, Agnaldo Luiz Baldo, a competição reúne não apenas a disputa esportiva, mas também ações que fortalecem a integração entre municípios e incentivam a prática esportiva entre os jovens. Ele destacou ainda a parceria entre o Governo do Estado e as cidades-sede para garantir a estrutura necessária à realização dos jogos em todas as regiões participantes.

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