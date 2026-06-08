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Detonações de rochas começam nesta terça-feira na BR-153 e vão interditar trecho em Santo Antônio da Platina

Operações serão realizadas duas vezes por semana até o fim de julho para avanço das obras de ampliação da rodovia

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
08/06/2026 às 17h12
Detonações de rochas começam nesta terça-feira na BR-153 e vão interditar trecho em Santo Antônio da Platina
Foto: EPR Litoral Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Motoristas que utilizam a BR-153 em Santo Antônio da Platina devem ficar atentos. A partir desta terça-feira (09), a EPR Litoral Pioneiro inicia uma série de detonações de rochas que vão provocar interdições totais na rodovia durante as próximas semanas.

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As operações fazem parte das obras de ampliação da BR-153 e serão realizadas sempre às terças e quintas-feiras, até o final de julho, entre os quilômetros 33,400 e 33,820, nas proximidades da ponte sobre o Rio Ubá.

As detonações estão programadas para começar às 14h e podem durar até duas horas, considerando a execução da atividade e a limpeza da pista. Durante este período, o tráfego será totalmente interrompido para veículos, ciclistas e pedestres por questões de segurança.

Segundo o gerente de Engenharia da concessionária, André Barreto, o procedimento é fundamental para o andamento das obras. "Este é um processo importante para o avanço das obras de ampliação da BR-153 e é programado de maneira eficiente para uma execução ágil e segura", destacou.

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Após a conclusão das atividades no trecho de Santo Antônio da Platina, a concessionária prevê novas detonações em outros pontos da rodovia, que serão divulgadas antecipadamente.

Além das operações na Platina, a EPR também realizará uma nova detonação na quinta-feira (11) em Jacarezinho, no km 20,100 da BR-153, nas proximidades das empresas Tonet. Neste caso, o trânsito ficará bloqueado entre os quilômetros 19,800 e 20,800, nos dois sentidos.

A concessionária informou que todas as detonações seguem as normas de segurança vigentes e serão realizadas em áreas afastadas da pista, dentro da faixa de domínio da rodovia. Antes de cada operação, serão emitidos avisos sonoros com antecedência de cinco, três e um minuto.

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Também está prevista a evacuação temporária de moradores que vivem dentro do raio de segurança das explosões. A empresa afirma que mantém contato prévio com os residentes afetados para orientar sobre os procedimentos necessários.

A programação poderá sofrer alterações em caso de chuva ou outras condições climáticas adversas. Informações atualizadas podem ser obtidas pelo telefone 0800 277 0153, que também atende via WhatsApp.

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