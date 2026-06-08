Detonações de rochas começam nesta terça-feira na BR-153 e vão interditar trecho em Santo Antônio da Platina

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Motoristas que utilizam a BR-153 em Santo Antônio da Platina devem ficar atentos. A partir desta terça-feira (09), a EPR Litoral Pioneiro inicia uma série de detonações de rochas que vão provocar interdições totais na rodovia durante as próximas semanas.
As operações fazem parte das obras de ampliação da BR-153 e serão realizadas sempre às terças e quintas-feiras, até o final de julho, entre os quilômetros 33,400 e 33,820, nas proximidades da ponte sobre o Rio Ubá.
As detonações estão programadas para começar às 14h e podem durar até duas horas, considerando a execução da atividade e a limpeza da pista. Durante este período, o tráfego será totalmente interrompido para veículos, ciclistas e pedestres por questões de segurança.
Segundo o gerente de Engenharia da concessionária, André Barreto, o procedimento é fundamental para o andamento das obras. "Este é um processo importante para o avanço das obras de ampliação da BR-153 e é programado de maneira eficiente para uma execução ágil e segura", destacou.
Após a conclusão das atividades no trecho de Santo Antônio da Platina, a concessionária prevê novas detonações em outros pontos da rodovia, que serão divulgadas antecipadamente.
Além das operações na Platina, a EPR também realizará uma nova detonação na quinta-feira (11) em Jacarezinho, no km 20,100 da BR-153, nas proximidades das empresas Tonet. Neste caso, o trânsito ficará bloqueado entre os quilômetros 19,800 e 20,800, nos dois sentidos.
A concessionária informou que todas as detonações seguem as normas de segurança vigentes e serão realizadas em áreas afastadas da pista, dentro da faixa de domínio da rodovia. Antes de cada operação, serão emitidos avisos sonoros com antecedência de cinco, três e um minuto.
Também está prevista a evacuação temporária de moradores que vivem dentro do raio de segurança das explosões. A empresa afirma que mantém contato prévio com os residentes afetados para orientar sobre os procedimentos necessários.
A programação poderá sofrer alterações em caso de chuva ou outras condições climáticas adversas. Informações atualizadas podem ser obtidas pelo telefone 0800 277 0153, que também atende via WhatsApp.