Polícia Rodoviária apreende mais de 52 quilos de drogas em carro com destino à Jacarezinho

Parte da droga estava escondida dentro de uma caixa de som no porta-malas. Foto: Reprodução/JNN

DA REDAÇÃO/JNN - FOLHA EXTRA

CAMBARÁ - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 52,9 quilos de haxixe na manhã desta quarta-feira (17), na BR-369, em Cambará, no Norte Pioneiro. A droga estava escondida em diferentes compartimentos de um veículo e, de acordo com o motorista, tinha como destino a cidade de Jacarezinho.

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A abordagem aconteceu durante uma fiscalização de rotina em um dos principais corredores rodoviários entre os estados do Paraná e São Paulo. Um Volkswagem Gol foi parado para fiscalização e, durante a abordagem, o condutor começou a apresentar versões diferentes sobre a viagem, e os policiais notaram comportamento suspeito do mesmo.

Diante da suspeita, a equipe realizou uma vistoria minuciosa no veículo, e encontrou diversos tabletes de haxixe escondidos em compartimentos preparados para ocultação. Parte da droga estava escondida dentro de uma caixa de som no porta-malas, enquanto outra parte foi localizada no estofado do banco traseiro.

Após a retirada e pesagem do material, os policiais constataram que o carregamento totalizava 52,9 quilos do entorpecente.

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Questionado pela equipe, o motorista informou que havia sido contratado para levar o veículo carregado até Jacarezinho, onde faria a entrega da droga mediante pagamento.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado, juntamente com o entorpecente apreendido e o veículo, para a Delegacia da Polícia Civil de Cambará.

Segundo a PRF, a apreensão representa mais um golpe contra o tráfico de drogas na região. A corporação destaca que o combate ao transporte de entorpecentes nas rodovias federais contribui para enfraquecer organizações criminosas, já que o tráfico frequentemente financia outras atividades ilícitas e impacta diretamente a segurança pública.

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A droga apreendida passará por perícia e as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.