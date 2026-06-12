Colisão frontal mata motorista em Jacarezinho

DA REDAÇÃO/TABAJARA NOTÍCIAS - FOLHA EXTRA
JACAREZINHO - Um motorista de 42 anos morreu em um grave acidente na noite desta quinta-feira (11) em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. A tragédia aconteceu na BR-153, em uma colisão frontal que deixou seu veículo destruído na rodovia.
De acordo com as apurações, o acidente aconteceu por volt das 22h40, no km 19 da rodovia, próximo ao Jardim São Luís, no perímetro urbano do município. Segundo informações levantadas no local, o acidente envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 e um Volkswagen Gol, ambos com placas de Jacarezinho.
Conforme apurado, o Gol seguia no sentido da Vila Rosa para o Aeroporto quando, por motivos ainda não detalhados, teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com a caminhonete.
Com a violência do impacto, a frente dos dois veículos ficou completamente destruída. O condutor do Gol, de 42 anos, sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local do acidente.
O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos aparentes, porém precisou ser encaminhado ao hospital devido ao estado de choque e à pressão arterial elevada em decorrência do acidente.
Equipes do SAMU, EPR Litoral Pioneiro, Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local. A PRF também foi acionada e, por conta do óbito, a Polícia Científica e Civil também foram acionadas para apurar as causas da colisão.
Após a perícia, o corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará pelos procedimentos legais antes de ser liberado para os familiares.
As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.