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Operação desmonta esquema de tráfico no Norte Pioneiro

Duas pessoas foram presas e diversas porções de cocaína, crack e maconha apreendidas em Cambará nesta quarta-feira (17)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
18/06/2026 às 10h39
Operação desmonta esquema de tráfico no Norte Pioneiro
Foto: 2ºBPM

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CAMBARÁ - Duas pessoas foram presas e um esquema de tráfico de drogas foi desmantelado pela polícia na noite desta quarta-feira (17) em Cambará, no Norte Pioneiro. A operação resultou na apreensão de diversas porções de crack, cocaína e maconha.

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Segundo informações da Polícia Militar, a operação começou com investigações em diversos municípios da região, e apontou um imóvel em Cambará como fonte do tráfico regional. Com base nas diligências levantadas, os policiais identificaram que o imóvel operava com a distribuição de drogas na cidade e para outras cidades da região.

Durante a ação, um dos suspeitos notou a aproximação das equipes, e tentou dispensar objetos dentro da casa. No entanto, os policiais perceberam a movimentação suspeita, e realizaram a abordagem imediata do suspeito.

Na abordagem, as equipes constataram que os materiais descartados eram porções de drogas. Com o apoio de cães farejadores, as buscas foram intensificadas, permitindo a localização de mais entorpecentes, munições e uma quantia em dinheiro.

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Ao todo, foram apreendidas porções de cocaína, crack e maconha, além de embalagens utilizadas para o tráfico, dinheiro em espécie, três celulares e munições de calibre restrito.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão em flagrante. Após serem encaminhados para atendimento médico de rotina, eles foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil de Cambará, onde permaneceram à disposição da Justiça.

A operação contou com a participação de diversas equipes especializadas da Polícia Militar, incluindo unidades de patrulhamento ostensivo, ROTAM, ROCAM, Agência Local de Inteligência e equipes do Canil dos 2º e 5º Batalhões.

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Foto: Divulgação.
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