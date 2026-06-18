Padrasto é preso após rasgar orelha de criança com puxão em Siqueira Campos

DA REDAÇÃO/TÁ NO SITE - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - A Polícia Civil de Siqueira Campos prendeu, na manhã desta quarta-feira (17), um homem acusado de rasgar a orelha do próprio enteado, de apenas quatro anos de idade. O caso veio à tona após o menino chegar à escola sangrando.

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De acordo com as informações, a escola acionou a polícia após notar o grave ferimento na orelha da criança. Ao ser questionado sobre o que teria acontecido, o menino relatou que o ferimento teria sido provocado por um puxão dado pelo padrasto.

Diante da gravidade da situação, a direção da escola acionou as autoridades, que iniciaram diligências para encontrar o homem. Após ser encontrado, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil por lesão corporal gravíssima. Ele foi preso.

Ainda conforme as informações da Polícia Civil, o padrasto e a mãe da criança estavam sendo investigados por episódios anteriores de agressão contra o mesmo menino. As investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias envolvendo o caso e verificar se a criança vinha sendo vítima de maus-tratos recorrentes.

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Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Depen) de Wenceslau Braz, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades competentes e pelos órgãos de proteção à criança e ao adolescente.