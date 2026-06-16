Homem mata mulher a facadas e tenta tirar a própria vida em Jacarezinho

DA REDAÇÃO/TABAJARA NOTÍCIAS - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Uma mulher foi morta a facadas na manhã desta segunda-feira (15) no distrito de Marques dos Reis, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que, após o ataque, tentou tirar a própria vida. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como feminicídio.

Continua após a publicidade

De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes foram acionadas após denúncias de um homicídio no bairro. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Juliana Duarte da Silva gravemente ferida em decorrência de golpes de faca supostamente desferidos pelo companheiro.

Segundo o relatório policial, após atacar a mulher, o suspeito teria utilizado uma das facas para provocar uma perfuração na própria região abdominal, em uma tentativa de suicídio.

Antes da chegada das equipes de segurança, o irmão da vítima conseguiu intervir, conter o agressor e retirar as facas que estavam em suas mãos. Um policial militar que estava de folga e mora nas proximidades também auxiliou na ocorrência, ajudando a imobilizar e algemar o suspeito até a chegada das viaturas.

Continua após a publicidade

A equipe da Patrulha Rural foi a primeira a chegar ao local e realizou a contenção da situação, garantindo a segurança da cena. Em seguida, outras equipes efetuaram o isolamento da área para a preservação dos vestígios e realização dos trabalhos periciais.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Civil, Polícia Científica e Instituto Médico-Legal (IML) foram acionadas. No entanto, após avaliação médica, foi constatado o óbito de Juliana ainda no local do crime.

O suspeito recebeu atendimento médico inicial e foi encaminhado ao pronto-socorro para avaliação das lesões. Posteriormente, ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Jacarezinho, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Continua após a publicidade

Durante a ocorrência, duas facas com vestígios de sangue foram apreendidas e encaminhadas para análise pericial. Os objetos deverão auxiliar no esclarecimento da dinâmica do crime.

A morte de Juliana causou forte comoção entre os moradores de Marques dos Reis. O caso reforça o alerta para a violência contra a mulher e se soma às estatísticas de feminicídio registradas no Paraná.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do crime. Até o fechamento desta reportagem, informações sobre o velório e o sepultamento da vítima não haviam sido divulgadas.