Solidariedade garante cirurgia de cachorra em menos de 24 horas em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
WENCESLAU BRAZ - A solidariedade de moradores de Wenceslau Braz e do Norte Pioneiro, garantiu um final feliz para a cachorra Nina. Em menos de 24 horas após a publicação da reportagem da Folha sobre a campanha promovida pela tutora Kathielly Ferraz, foi arrecadado o valor necessário para custear a cirurgia da cachorra, que enfrentava complicações após um parto.
A mobilização ocorreu por meio de compartilhamentos nas redes sociais e contribuições financeiras de moradores sensibilizados com a situação do animal. O objetivo era arrecadar R$ 650 para um novo procedimento veterinário, necessário após a abertura de um dos pontos da cirurgia realizada anteriormente.
Graças ao apoio da população, Nina passou pela cirurgia na última terça-feira (16), mesmo dia em que a campanha foi publicada. O procedimento foi realizado com sucesso e a cachorra já retornou para casa, onde segue em recuperação sob os cuidados da família.
Em mensagem encaminhada à reportagem, Kathielly agradeceu a todos que contribuíram para a campanha.
“Quero passar agradecendo por sua ajuda. Conseguimos o valor para a cirurgia da Nina. Ela já fez a cirurgia e já está em casa. Quero agradecer a cada um pela ajuda, seja compartilhando ou ajudando com algum valor. Vocês salvaram a vida dela. Sou grata e não tenho palavras para agradecer. Agora é focar na recuperação da nossa Nina. Que Deus abençoe a vida de todos”, declarou.
Nina havia sofrido uma grave complicação após dar à luz, quando apresentou um severo prolapso que provocou a saída do útero e da bexiga pelas partes íntimas. A situação exigiu uma cirurgia de emergência para retirada do útero e reposicionamento da bexiga. Embora o primeiro procedimento tenha sido bem-sucedido, a abertura de um dos pontos cirúrgicos tornou necessária uma nova intervenção.
Com a meta alcançada e a cirurgia realizada, a família agora concentra seus esforços na recuperação da cachorra. O caso também evidenciou a força da solidariedade da comunidade, que se mobilizou rapidamente para ajudar a garantir o tratamento de Nina.
“Agora é focar na recuperação da nossa Nina”, reforçou a tutora.