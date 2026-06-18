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Polícia prende três com mais de um quilo de cocaína que seria vendida no Norte Pioneiro

Homens estariam retornando de Londrina com as drogas, que seriam comercializadas na região; prisões aconteceram em Ribeirão do Pinhal

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
18/06/2026 às 10h27
Polícia prende três com mais de um quilo de cocaína que seria vendida no Norte Pioneiro
Foto: 2ºBPM

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

RIBEIRÃO DO PINHAL - Três homens foram presos com mais de um quilo de cocaína na noite desta quarta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, os suspeitos pegaram as drogas em Londrina, e trouxeram para comercialização no Norte Pioneiro.

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De acordo com o relatório policial, a ação começou durante patrulhamento, quando equipes receberam informações de que um veículo estaria retornando de Londrina transportando os entorpecentes, que tinham como destino cidades da região.

Diante das denúncias, os policiais se deslocaram até a PR-218, em Ribeirão do Pinhal, onde localizaram o automóvel por volta das 23h15.

Após a abordagem, os policiais realizaram revista pessoal nos três homens, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado com eles. No entanto, durante a vistoria no interior do carro, os policiais encontraram mais de um quilo de cocaína escondido no assoalho do lado do passageiro. Segundo a corporação, nenhum dos ocupantes assumiu a propriedade da droga.

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Além dos entorpecentes, dois celulares e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Os suspeitos foram conduzidos ao hospital para a realização de exame de lesões corporais e, posteriormente, apresentados à autoridade policial, que dará sequência às investigações.

Foto: Reprodução/NP Diário
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Ribeirão do Pinhal - PR
Ribeirão do Pinhal - PR
Ribeirão do Pinhal é um município do Norte Pioneiro do Paraná, fundado em 10 de outubro de 1947. Sua economia é voltada para a agricultura, com destaque para o cultivo de café, milho e feijão. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos que reforçam a identidade local. Com população acolhedora, Ribeirão do Pinhal oferece tranquilidade e qualidade de vida, além de belas paisagens naturais.
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