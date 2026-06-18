Polícia prende três com mais de um quilo de cocaína que seria vendida no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

RIBEIRÃO DO PINHAL - Três homens foram presos com mais de um quilo de cocaína na noite desta quarta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, os suspeitos pegaram as drogas em Londrina, e trouxeram para comercialização no Norte Pioneiro.

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De acordo com o relatório policial, a ação começou durante patrulhamento, quando equipes receberam informações de que um veículo estaria retornando de Londrina transportando os entorpecentes, que tinham como destino cidades da região.

Diante das denúncias, os policiais se deslocaram até a PR-218, em Ribeirão do Pinhal, onde localizaram o automóvel por volta das 23h15.

Após a abordagem, os policiais realizaram revista pessoal nos três homens, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado com eles. No entanto, durante a vistoria no interior do carro, os policiais encontraram mais de um quilo de cocaína escondido no assoalho do lado do passageiro. Segundo a corporação, nenhum dos ocupantes assumiu a propriedade da droga.

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Além dos entorpecentes, dois celulares e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Os suspeitos foram conduzidos ao hospital para a realização de exame de lesões corporais e, posteriormente, apresentados à autoridade policial, que dará sequência às investigações.