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Obras do Restaurante Popular de Jacarezinho atingem 50% de execução

Investimento de aproximadamente R$ 500 mil garantirá refeições de qualidade ao valor simbólico de R$ 1,00 para a população em situação de vulnerabilidade social

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
15/06/2026 às 15h26
Obras do Restaurante Popular de Jacarezinho atingem 50% de execução
A iniciativa permitirá que centenas de famílias tenham acesso diário a refeições nutritivas, equilibradas e de qualidade. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - As obras do primeiro Restaurante Popular do Norte Pioneiro, localizado em Jacarezinho, já alcançaram 50% de execução e seguem em ritmo acelerado. O projeto representa um importante avanço nas políticas públicas de segurança alimentar do município e reforça o compromisso da administração municipal com a promoção da dignidade humana e o combate à fome.

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Com investimento de aproximadamente R$ 500 mil, o novo Restaurante Popular está sendo construído no Bairro Aeroporto, e contará com uma estrutura moderna, acolhedora e eficiente, planejada para garantir conforto aos usuários, organização dos serviços e agilidade no atendimento.

A iniciativa permitirá que centenas de famílias tenham acesso diário a refeições nutritivas, equilibradas e de qualidade pelo valor simbólico de apenas R$ 1,00, ampliando o acesso à alimentação digna para quem mais necessita.

Além da estrutura principal, a próxima fase das obras contempla a construção de um barracão, espaço onde será comportado o refeitório.

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O Restaurante Popular de Jacarezinho será uma referência regional e servirá de modelo para que outros municípios do Norte Pioneiro fortaleçam suas políticas de assistência social e segurança alimentar.

Segundo o prefeito Marcelo Palhares, a obra representa um marco histórico para o município. “A construção deste restaurante é um passo fundamental para garantir o direito básico à alimentação. Agradeço a todo o apoio do Legislativo nessa importante obra para ter condições de proporcionar alimento a quem mais precisa, com baixo custo”, destacou.

Com inauguração prevista para os próximos meses, o Restaurante Popular será um importante instrumento de inclusão social, promovendo qualidade de vida, acolhimento e segurança alimentar para a população.

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