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Jacarezinho conquista acesso sem pedágio para o distrito de Marques dos Reis na BR-153

Demanda história dos moradores foi aprovada pena ANTT e anunciada em reunião com o prefeito Marcelo Palhares; medida vai facilitar o deslocamento diário de moradores, trabalhadores e motoristas que utilizam o trecho

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
15/06/2026 às 12h05
Jacarezinho conquista acesso sem pedágio para o distrito de Marques dos Reis na BR-153
O anúncio foi feito durante um encontro que reuniu o vice-prefeito Antonio Neto, o presidente da Câmara Municipal, Zola, representantes da EPR Litoral Pioneiro e o prefeito Marcelo Palhares. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - As obras de duplicação da BR-153 seguem transformando a realidade do Norte Pioneiro e acabam de garantir uma importante conquista para os moradores do Distrito Marques dos Reis, em Jacarezinho. Durante uma reunião realizada nesta semana no gabinete do prefeito Marcelo Palhares, foi confirmada a aprovação, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do projeto que permitirá a implantação de novas alças de acesso ao distrito sem cobrança de pedágio no sentido Ourinhos.

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O anúncio foi feito durante um encontro que reuniu o vice-prefeito Antonio Neto, o presidente da Câmara Municipal, Zola, representantes da EPR Litoral Pioneiro e lideranças locais. A medida atende uma reivindicação antiga da população e promete facilitar o deslocamento diário de moradores, trabalhadores e motoristas que utilizam o trecho.

De acordo com as informações apresentadas na reunião, as soluções viárias para a região já foram concluídas e receberam aval da ANTT. Com isso, a expectativa é que as intervenções tenham início nos próximos dias.

Além do novo acesso, outra notícia comemorada pelas lideranças locais é a previsão de retirada das praças de pedágio no sentido Ourinhos a partir de fevereiro de 2027, o que deve ampliar ainda mais os benefícios para quem vive, trabalha ou trafega pela região.

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A conquista é resultado de um trabalho conjunto envolvendo a Prefeitura de Jacarezinho, a EPR Litoral Pioneiro e a ANTT, que mantiveram diálogo constante e articulação técnica para buscar soluções que atendessem às demandas da comunidade.

Durante o encontro, a concessionária destacou que mantém uma agenda permanente de diálogo com os municípios atendidos, buscando desenvolver projetos alinhados às necessidades das comunidades lindeiras. A reunião também serviu para apresentar o cronograma das melhorias e definir estratégias de comunicação para manter a população informada sobre as obras e seus impactos positivos.

Para o prefeito Marcelo Palhares e o presidente da Câmara, Zola, a aprovação do projeto representa o cumprimento de um compromisso aguardado há anos pela população de Marques dos Reis. Segundo eles, a união entre poder público, concessionária e órgãos reguladores foi fundamental para viabilizar um investimento que deve fortalecer a mobilidade, impulsionar o desenvolvimento regional e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

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