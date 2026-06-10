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Ministro dos transportes vistoria obras de duplicação da BR153 em Jacarezinho

George Santoro visita o Norte Pioneiro e Região Metropolitana de Curitiba nesta quinta e sexta-feira para acompanhar o andamento de obras em rodovias federais

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Assessoria
10/06/2026 às 16h02
Ministro dos transportes vistoria obras de duplicação da BR153 em Jacarezinho
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - O ministro dos Transportes, George Santoro, cumpre agenda no Paraná nos dias 11 e 12 de junho para acompanhar obras de infraestrutura rodoviária e anunciar melhorias em importantes corredores de transporte do estado. A programação inclui compromissos no Norte Pioneiro e na Região Metropolitana de Curitiba.

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A primeira visita ocorre nesta quinta-feira (11), na BR-153, entre os municípios de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. O trecho receberá obras de duplicação ao longo de 50 quilômetros, além da construção de uma nova ponte sobre o Rio Ubá. O projeto contempla ainda a implantação de vias marginais, 38 viadutos, trevos e retornos, com o objetivo de ampliar a segurança e a capacidade de tráfego da rodovia.

As intervenções fazem parte do contrato administrado pela EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pela gestão de importantes rodovias paranaenses desde 2024. O investimento previsto para as obras na região é de R$ 1,5 bilhão.

A BR-153 é uma das principais ligações rodoviárias do Norte Pioneiro e desempenha papel estratégico no transporte de pessoas e mercadorias. A expectativa é que as melhorias contribuam para reduzir o tempo de viagem e aumentar a segurança dos usuários que utilizam diariamente a rodovia.

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Na sexta-feira (12), a agenda do ministro segue para São José dos Pinhais, onde será realizada a liberação antecipada de 2,5 quilômetros de terceiras faixas na BR-277. O trecho é considerado um dos mais importantes do estado por conectar a Região Metropolitana de Curitiba ao Porto de Paranaguá, um dos principais complexos portuários do país.

Segundo o Ministério dos Transportes, nos últimos três anos foram realizados seis leilões de concessões rodoviárias no Paraná, com previsão de R$ 96,3 bilhões em investimentos ao longo dos contratos. A estimativa é de que os projetos gerem mais de 850 mil empregos diretos e indiretos.

Dados do governo federal apontam ainda que os investimentos do Ministério dos Transportes no Paraná passaram de R$ 202,7 milhões em 2022 para R$ 417,3 milhões em 2026, ampliando os recursos destinados à infraestrutura rodoviária e logística no estado.

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