Caminhão de Siqueira Campos se envolve em acidente com morte em rodovia do Paraná

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um grave acidente de trânsito envolvendo um caminhão com placas de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, deixou uma pessoa morta na rodovia PR487, trecho que passa pelo município de Nova Tebas, região Central do estado. A colisão com um carro aconteceu no fim da tarde da última sexta-feira (12).

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 17h00 e envolveu um caminhão VW 26.280 com placas de Siqueira Campos e um automóvel Citroen C3 com placas de Nova Tebas.

Conforme os dados colhidos no local, os dois veículos seguiam no mesmo sentido da rodovia quando, na altura do km 275, o carro teria atingido a traseira do caminhão que estava a sua frente. Com o impacto, o veículo ficou destruído e o homem de 59 anos que dirigia o veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o caminhoneiro, de 48 anos, não teve ferimentos.

Diante da situação, a equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima. Equipes da Defesa Civil também prestaram apoio a ocorrência. A PRE tomou as providências cabíveis ao caso.

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As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.