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Polícia prende foragido por homicídio em Siqueira Campos

Acusado de matar uma pessoa em Itaporanga foi preso na madrugada desta sexta-feira (05), após ser flagrado na PR-092

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
05/06/2026 às 17h28
Polícia prende foragido por homicídio em Siqueira Campos
Imagem Ilustrativa. Foto: PMPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem que estava foragido da justiça, acusado de homicídio, foi preso na madrugada desta sexta-feira (05) em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. Conforme informações da Polícia Militar, ele foi visto transitando pela PR-092, e foi preso posteriormente.

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O homem estava foragido por matar uma pessoa em Itaporanga, no estado de São Paulo. A PM não divulgou detalhes sobre o crime, mas afirmou que recebeu informações sobre o paradeiro do acusado, e localizaram ele passando pela cidade, na PR-092.

Com base nas informações sobre o procurado, uma equipe realizou a abordagem do veículo, e confirmaram a identidade do indivíduo. Ele recebeu voz de prisão, e foi informado sobre seus direitos constitucionais.

Depois de realizar o laudo de integridade física, ele foi entregue à DEPEN de Wenceslau Braz, onde permanece à disposição da Justiça.

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Foto: Divulgação.
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