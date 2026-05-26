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Siqueira Campos realiza 5ª edição do Festival de Inverno, Gastronomia e Tradição

Evento está programado para o dia 06 de junho e será realizado no Barracão de Eventos da APAE

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
26/05/2026 às 14h54
Siqueira Campos realiza 5ª edição do Festival de Inverno, Gastronomia e Tradição
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - A Prefeitura Municipal de Siqueira Campos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio do Departamento de Meio Ambiente e Turismo, promoverá a 5ª edição do Festival de Inverno, Gastronomia e Tradição. O evento está programado para o dia 06 de junho e será realizado no Barracão de Eventos da APAE, no município.

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O festival integra o calendário oficial de eventos culturais da cidade e tem como proposta a valorização das tradições locais, o incentivo ao turismo regional e o fortalecimento das manifestações culturais. A iniciativa reúne artistas, empreendedores, famílias e visitantes em uma programação voltada à cultura popular e à gastronomia.

De acordo com a organização, o espaço será estruturado para receber o público com organização, segurança e conforto. A programação contará com apresentações musicais e culturais, exposições de artesanato, praça de alimentação, sorteios de brindes e bingo com premiações ao longo do evento.

Entre as atrações confirmadas estão apresentações da Orquestra de Viola, da quadrilha “Os Chique no Urtimo”, do grupo Alma Campeira e de outros artistas e grupos convidados. As atividades buscam promover a diversidade cultural e ampliar o acesso da população às expressões artísticas regionais.

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O Festival de Inverno, Gastronomia e Tradição também envolve parcerias com instituições e entidades locais, integrando ações da administração municipal voltadas ao desenvolvimento cultural e social. A proposta inclui o incentivo à economia criativa, com participação de empreendedores locais e expositores de artesanato e gastronomia.

A Secretaria Municipal de Cultura destaca que o evento tem se consolidado como um espaço de convivência comunitária e de valorização das raízes culturais do município. A realização anual do festival busca reforçar a identidade cultural de Siqueira Campos e da região do Norte Pioneiro.

Foto: Divulgação.
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