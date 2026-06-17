Padrasto é preso após criança chegar com a orelha rasgada em escola do Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (17) suspeito de praticar agressão contra o seu enteado. A situação foi registrada no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, após a criança chegar a escola com a orelha rasgada.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, um menino de quatro anos chegou a escola apresentando uma lesão na orelha e, ao ser indagado sobre a situação, teria contado que o ferimento foi causado por um puxão realizado por seu padrasto.

Diante da situação, a escola comunicou a polícia que deu início as diligências em busca do suspeito que foi encontrado e encaminhado a delegacia pelo crime de lesão corporal gravíssima.

Ainda de acordo com a PC, tanto o suspeito quanto a mãe da criança já estão envolvidos em um inquérito policial que investiga lesões praticadas contra a mesma criança anteriormente.

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Frente aos fatos, o suspeito foi encaminhado ao Depen de Wenceslau Braz onde permanece a disposição da Justiça.