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Padrasto é preso após criança chegar com a orelha rasgada em escola do Norte Pioneiro

Situação foi registrada no município de Siqueira Campos e tanto o suspeito quando a mãe do menino já são investigados por agressão

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
17/06/2026 às 15h16
Padrasto é preso após criança chegar com a orelha rasgada em escola do Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (17) suspeito de praticar agressão contra o seu enteado. A situação foi registrada no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, após a criança chegar a escola com a orelha rasgada.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, um menino de quatro anos chegou a escola apresentando uma lesão na orelha e, ao ser indagado sobre a situação, teria contado que o ferimento foi causado por um puxão realizado por seu padrasto.

Diante da situação, a escola comunicou a polícia que deu início as diligências em busca do suspeito que foi encontrado e encaminhado a delegacia pelo crime de lesão corporal gravíssima.

Ainda de acordo com a PC, tanto o suspeito quanto a mãe da criança já estão envolvidos em um inquérito policial que investiga lesões praticadas contra a mesma criança anteriormente.

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Frente aos fatos, o suspeito foi encaminhado ao Depen de Wenceslau Braz onde permanece a disposição da Justiça.

Foto: Divulgação.
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