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Cachorro com genitais mutilados vira alvo de investigação policial em Wenceslau Braz

Caso foi registrado oficialmente na tarde desta segunda-feira (15), e a Polícia Civil já tomou as primeiras providências e ouviu testemunhas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
15/06/2026 às 17h46
Cachorro com genitais mutilados vira alvo de investigação policial em Wenceslau Braz
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - O caso do cachorro Neymar, encontrado com as genitais mutiladas em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, se transformou em uma investigação policial nesta segunda-feira (15), após o registro oficial do caso na Delegacia de Polícia Civil. Testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias.

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De acordo com informações apuradas pela reportagem, o caso foi registrado na DP logo no início da tarde, em busca de justiça pela crueldade contra o pet. Conforme as apurações, a Polícia Civil já tomou as primeiras providências e começou a oitiva das testemunhas para esclarecer o caso e dar continuidade às investigações.

O caso veio à tona na noite da última quinta-feira (11), quando moradores viram o cachorro ensanguentado. Segundo informações, Neymar, como é chamado o cão, fica sob os cuidados de uma moradora, mas não tem um tutor oficial. O cachorro teria tentado cruzar com três cachorras de um vizinho, apontado como principal suspeito do crime.

Ao notar que suas cachorras estavam no cio, e que o cão teria tentado cruzar com elas, o homem decidiu mutilar suas partes íntimas com um facão. Pessoas ligadas ao caso contaram para a reportagem que ele amarrou o animal em uma cadeira, e depois concluiu o crime.

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Além disso, informações extraoficiais também apontam que ele teria amarrado o pescoço do cachorro, e o deixado sufocando. No entanto, até o momento estas informações não foram confirmadas oficialmente.

Relatos apontam que vizinhos podem ter presenciado o ato, mas não houve confirmação oficial até agora. Outros relatos apontam que o homem teria o costume de agredir outros cães com chicotadas, mas também não foram confirmados até esta publicação.

Com a denúncia formalizada na delegacia, a Polícia Civil agora investiga o caso como maus-tratos aos animais. As possíveis testemunhas serão intimadas para prestar esclarecimentos, assim como o homem apontado como o principal suspeito.

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A Folha tentou contato com a Delegacia de Polícia Civil de Wenceslau Braz para esclarecer os relatos extraoficiais ouvidos, mas não obteve retorno.

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