Cachorro é encontrado com as partes íntimas mutiladas e caso revolta moradores em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um caso cruel de maus-tratos contra animais causou revolta em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Um cachorro foi encontrado gravemente ferido, com as partes íntimas mutiladas, na última quinta-feira (11). O caso mobilizou protetores independentes e deve ser investigado pela Polícia Civil.

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Segundo informações apuradas pela reportagem, o animal, chamado Neymar, foi encontrado no bairro Anjo da Guarda entre o fim da tarde e o início da noite, apresentando ferimentos graves e muito sangramento. A cena chocou moradores e voluntários que participaram do resgate.

Informações apontam que o autor é o vizinho da cuidadora do animal, e que a motivação seria impedir que ele cruzasse com suas cachorras, que são de raça. Ainda de acordo com apurações da Folha, depois de mutilar o animal, o homem o enforcou e o arrastou pelas ruas do bairro.

Resgatado pela Associação dos Cuidadores Independentes de Wenceslau Braz, Neymar foi encaminhado para uma clínica veterinária, onde recebeu atendimento de emergência e permanece em recuperação. O estado do animal inspira cuidados, mas ele vem recebendo acompanhamento especializado.

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Diante da gravidade dos fatos, o caso deverá ser encaminhado para a Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias da violência e identificar os responsáveis.

O episódio gerou indignação nas redes sociais e entre moradores do município, que cobram punição rigorosa para quem tiver cometido o crime. Maus-tratos contra animais são considerados crime no Brasil e podem resultar em pena de reclusão, além de multa.

A reportagem continua acompanhando o caso e trará novas informações.