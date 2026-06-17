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Prefeitura pede apuração sobre morte de criança em Wenceslau Braz

Nota divulgada pela secretaria municipal de Saúde se solidariza com a família e cobra apuração técnica para esclarecer circunstâncias que levaram uma criança de nove anos a óbito

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
17/06/2026 às 17h17
Prefeitura pede apuração sobre morte de criança em Wenceslau Braz
Foto: Arquivo - Folha Extra.

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A Secretaria Municipal de Saúde de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, informou por meio de nota que solicitou uma apuração técnica para esclarecer as circunstâncias envolvendo a morte de uma criança registrada no dia 15 de junho de 2026 no Hospital São Sebastião. A manifestação foi divulgada por meio de nota oficial emitida após a repercussão da morte de uma menina de nove anos e os questionamentos apresentados pela população em relação a conduta do hospital do município.

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No comunicado, a Secretaria expressou pesar pelo falecimento da criança e solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade. O órgão também informou que encaminhou um ofício à direção do hospital solicitando a realização imediata de uma avaliação técnica por meio de Junta Médica ou Comissão Especializada.

RELEMBRE O CASO AQUI: CRIANÇA DE OITO ANOS MORRE EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE COM BICICLETA EM WENCESLAU BRAZ

Segundo a Secretaria, o objetivo da medida é promover uma análise detalhada dos procedimentos adotados durante o atendimento prestado à paciente, permitindo o esclarecimento dos fatos relacionados ao caso. A pasta informou que a investigação deverá reunir informações técnicas para subsidiar a apuração e verificar as circunstâncias que envolveram o atendimento realizado pela unidade hospitalar.

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Além da solicitação para a formação da comissão responsável pela análise, o documento encaminhado ao hospital também requer informações sobre as medidas adotadas pela instituição em relação aos profissionais que participaram diretamente do atendimento. O pedido busca identificar quais providências administrativas foram tomadas enquanto a avaliação técnica estiver em andamento.

De acordo com a nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que todas as medidas administrativas cabíveis estão sendo adotadas para garantir uma apuração considerada séria, responsável e imparcial. O órgão destacou ainda que acompanhará integralmente o processo de investigação e os procedimentos conduzidos pela instituição hospitalar.

A Secretaria informou que manterá o acompanhamento dos desdobramentos do caso e divulgará informações à população conforme o avanço das apurações, observando os limites impostos pela legislação quanto ao sigilo de informações e aos direitos dos envolvidos.

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O caso gerou repercussão na comunidade local e motivou manifestações de moradores nas redes sociais, que pedem esclarecimentos sobre as circunstâncias do atendimento prestado à criança. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o resultado da avaliação técnica solicitada pela Secretaria nem sobre possíveis conclusões relacionadas ao caso.

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