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Criança de oito anos morre em decorrência de acidente com bicicleta em Wenceslau Braz

Menina sofreu um acidente na última quarta-feira (10), e faleceu nesta segunda-feira (15); causa da morte será apontada por exames periciais

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
15/06/2026 às 18h17
Criança de oito anos morre em decorrência de acidente com bicicleta em Wenceslau Braz
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma triste ocorrência comoveu moradores de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, nesta segunda-feira (15). Uma menina de apenas oito anos morreu dias após sofrer um acidente envolvendo uma bicicleta na Vila Santa Madalena. As circunstâncias exatas do caso ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

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Nas últimas horas, diferentes versões sobre o acidente passaram a circular nas redes sociais. Uma delas relata que a criança teria caído da bicicleta e, em seguida, sido atropelada. Outra versão não menciona atropelamento. Até o momento, nenhuma dessas informações foi confirmada oficialmente.

Conforme dados preliminares obtidos pela reportagem, o acidente teria ocorrido na última quarta-feira (10). Após o ocorrido, a menina foi atendida no Hospital de Caridade São Sebastião e, posteriormente, retornou para a casa.

Já na manhã desta segunda-feira, a criança voltou a ser encaminhada ao hospital após apresentar queixas de dores. Pouco tempo depois, seu estado de saúde teria se agravado rapidamente. Apesar dos atendimentos realizados, ela não resistiu e morreu durante a tarde.

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Por volta das 17h, equipes do Instituto Médico-Legal (IML) recolheram o corpo para a realização dos exames que deverão esclarecer a causa da morte e a possível relação com o acidente registrado na semana passada.

A reportagem segue acompanhando o caso e busca novas informações junto às autoridades responsáveis pela investigação.

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