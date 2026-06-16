Tutora de Wenceslau Braz pede ajuda para salvar cachorra após grave complicação pós-parto

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Kathielly Ferraz, moradora de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, está promovendo uma campanha solidária para arrecadar recursos que ajudarão a custear uma nova cirurgia de sua cachorra, Nina, que enfrenta um delicado processo de recuperação após uma grave complicação pós-parto.

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Segundo Kathielly, Nina deu à luz recentemente e sofreu um severo prolapso, condição que provocou a saída do útero e da bexiga pelas partes íntimas, causando intenso sofrimento e colocando sua vida em risco.

Diante da gravidade da situação, a cachorra precisou passar por uma cirurgia de emergência na última quarta-feira (10). Durante o procedimento, os médicos veterinários realizaram a retirada do útero e reposicionaram a bexiga. O tratamento teve custo de R$ 1.600, valor que já foi pago pela família.

“Foi um momento desesperador. Ela estava sentindo muita dor e precisava de atendimento urgente. Conseguimos pagar a primeira cirurgia para salvar a vida dela”, relatou Kathielly.

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No entanto, durante o período de recuperação, um dos pontos cirúrgicos acabou se rompendo, obrigando Nina a retornar à clínica veterinária para passar por um novo procedimento.

“Quando pensamos que ela estava melhorando, um dos pontos abriu e ela precisou ser operada novamente. Eu preciso de ajuda apenas para conseguir pagar essa segunda cirurgia, que ficou em R$ 650. O restante do tratamento nós já conseguimos arcar”, explicou.

A tutora faz um apelo para que moradores ajude a custear o procedimento e garantir a recuperação completa de Nina.

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“Qualquer valor ajuda muito. E quem não puder contribuir financeiramente pode nos ajudar compartilhando. O importante é que a Nina fique bem e sem sofrimento”, pediu.

As doações podem ser feitas via Pix pela chave 116.258.439-41, em nome de Kathielly Ferraz.