16 de junho – Coluna da ADI pelo Paraná

Energia dos resíduos

A Lei nº 23.246/2026, de autoria da deputada estadual Maria Victoria (PP), foi sancionada e passa a incentivar o aproveitamento do gás metano gerado por resíduos sólidos para produção de energia. A medida busca reduzir emissões, fortalecer a economia circular e estimular tecnologias como biogás e biodigestão. A expectativa é ampliar a sustentabilidade e criar novas oportunidades econômicas no Paraná.

Combate a alagamentos

A Prefeitura de Guaratuba iniciará nas próximas semanas as obras de macro e microdrenagem no balneário Coroados, região historicamente afetada por alagamentos. O investimento é de R$ 8,37 milhões, com recursos da Defesa Civil Estadual e do Fundo Estadual para Calamidades Públicas. Segundo o prefeito Mauricio Lense, a intervenção vai melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir os riscos de inundações. O município também prepara novos investimentos, incluindo a pavimentação da Avenida Guanabara.

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Corredor ferroviário

O Paraná está entre os estados contemplados na nova carteira ferroviária apresentada pelo Ministério dos Transportes, com destaque para o Corredor Mercosul e o Corredor Paraná–Santa Catarina. Os projetos integram um pacote nacional que prevê investimentos de até R$ 160 bilhões e busca ampliar a competitividade logística, conectando ferrovias, portos e rodovias estratégicas.

Corredor ferroviário II

O governo federal anunciou mecanismos inéditos para atrair investidores ao setor ferroviário, incluindo financiamentos de até 40 anos por meio do BNDES. A medida beneficia projetos em todo o país e pode acelerar empreendimentos no Sul, fortalecendo a infraestrutura logística do Paraná e ampliando a capacidade de escoamento da produção agrícola e industrial.

BR-277

O Ministério dos Transportes liberou 2,5 quilômetros de terceira faixa na BR-277, em São José dos Pinhais, reforçando a ligação entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Porto de Paranaguá. A obra foi entregue oito meses antes do prazo previsto e integra um pacote de R$ 1,5 bilhão em investimentos na rodovia em 2026. A ampliação deve melhorar o fluxo de veículos, fortalecer a logística paranaense e beneficiar diretamente mais de 3,5 milhões de habitantes em 29 municípios.

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Município Mais Seguro

Sete municípios paranaenses: Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu, Araucária, Paranaguá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais aderiram ao Programa Município Mais Seguro. A iniciativa do Ministério da Justiça prevê investimento de cerca de R$ 5,6 milhões para aquisição de equipamentos e capacitação das guardas municipais. A ação também inclui apoio à saúde mental dos agentes de segurança.

Mais saúde

O Paraná recebeu um novo tomógrafo e equipamentos hospitalares para ampliar a realização de cirurgias pelo SUS, dentro de um investimento nacional superior a R$ 546 milhões do Ministério da Saúde. Em Pato Branco, o programa Agora Tem Especialistas levou uma carreta de oftalmologia com consultas, exames e cirurgias de catarata para pacientes previamente agendados. A ação também inclui veículos para transporte de pacientes em tratamento contínuo, reforçando a assistência especializada no estado.

CNH mais barata

O governador Ratinho Júnior (PSD) sancionou a Lei nº 23.259/2026, que reduz em cerca de 55% o custo dos exames obrigatórios para obtenção e renovação da CNH no Paraná. Os valores passam de R$ 404,74 para um teto de R$ 180, sendo R$ 60 para o exame de aptidão física e mental e R$ 120 para a avaliação psicológica. A medida entra em vigor em 30 dias e, segundo o Detran-PR, pode gerar economia superior a R$ 50 milhões por ano aos paranaenses.

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Expansão avícola

A Coopavel vai investir R$ 30 milhões na construção de 28 novos aviários em seu complexo de matrizeiros em Santa Tereza do Oeste. Com a ampliação, a produção mensal de ovos férteis passará dos atuais 6,5 milhões para 10 milhões até 2028. O projeto também ampliará o quadro de funcionários de 240 para 300 colaboradores. Segundo o presidente da cooperativa, Dilvo Grolli, o investimento reforça a importância da avicultura para o mercado interno e para as exportações de proteínas a mais de 40 países.

Defesa do cooperativismo

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), manifestou preocupação com os impactos da regulamentação da reforma tributária sobre o cooperativismo paranaense. Em entrevista à BandNews, ele destacou que cinco das dez maiores cooperativas da América Latina estão no Paraná e alertou para possíveis prejuízos ao setor produtivo. Curi ressaltou ainda que o cooperativismo movimenta cerca de R$ 300 bilhões e está presente em 146 dos 150 municípios paranaenses com maior desenvolvimento econômico.

Rodovias de concreto

O Paraná alcançou a marca de 979,5 quilômetros de rodovias e estradas em concreto, consolidando o maior programa de pavimentação rígida do País. Os investimentos já superam R$ 5,1 bilhões e abrangem obras em todas as regiões do Estado. O destaque é a PRC-280, no Sudoeste, com 142 quilômetros, atualmente o maior trecho contínuo de rodovia em concreto do Brasil. Segundo o governo estadual, a tecnologia oferece maior durabilidade, menor necessidade de manutenção e mais segurança para o transporte de cargas e passageiros.