Coluna da ADI – Pelo Paraná

Soletrando

O aluno João Marcos dos Santos Tavares, de União da Vitória, conquistou o primeiro lugar no Bee Smart Challenge, campeonato estadual de soletração em inglês promovido pelo Sesc e Senac Paraná. A final reuniu estudantes de 30 unidades do Estado durante a Semana S do Comércio, em Curitiba. Além do troféu e medalha, o campeão recebeu um notebook pela conquista.

MDB Mulheres

A pré-candidata a deputada estadual pelo MDB, Elis Domingues, participou do encontro promovido pelo MDB Mulheres no último dia 25 de maio. O evento reuniu lideranças femininas em um debate sobre fortalecimento da participação política e maior presença das mulheres nos espaços de decisão. A palestra da Dra. Rafaela Munhoz destacou os desafios e avanços da representatividade feminina na política.

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Comércio exterior

O vice-governador do Paraná e presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Darci Piana, foi nomeado membro titular da Câmara Brasileira do Comércio Exterior da CNC. A indicação reforça o protagonismo do Paraná nas discussões sobre estratégias para ampliar as relações comerciais internacionais do país.

Assédio eleitoral

A Faciap orientou empresários do Paraná sobre os riscos do assédio eleitoral nas eleições de 2026. O diretor jurídico da entidade, Ruy Fonsatti Júnior, alertou que pressão sobre funcionários, propaganda política interna e uso da estrutura das empresas em campanhas podem gerar multas, ações judiciais e desgaste à imagem das organizações.

Sesc de Arte

O Sesc Paraná abriu em Curitiba a primeira edição do Prêmio Sesc de Arte, mostra coletiva que reúne 35 artistas selecionados entre 1.148 inscritos de todo o país. A exposição segue até 11 de julho, de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, no Sesc Centro, na Rua José Loureiro, 578, no Centro de Curitiba.

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Acordo bilionário

A EcoRodovias fechou um acordo global que encerra disputas judiciais envolvendo antigas concessões rodoviárias no Paraná. O entendimento prevê cerca de R$ 45,7 milhões em compensações e obras definidas pelo DER-PR. A medida encerra processos administrativos e ações ligadas ao equilíbrio financeiro dos contratos, trazendo segurança jurídica para a empresa e para o setor de infraestrutura no Estado.

Segurança reforçada

Cascavel registrou o menor índice de homicídios dos últimos 35 anos, com 53 casos desde janeiro de 2025, além de redução de 76% da população em situação de rua. Recentemente a gestão municipal campliou o sistema de monitoramento para 2.270 câmeras e confirmou novos recursos estaduais para fortalecer as guardas municipais a partir de 2027.

Produção nacional

O Tecpar iniciou pesquisas para ampliar a produção nacional de insumos usados no diagnóstico da brucelose bovina e reduzir a dependência de produtos importados. O Governo do Paraná investe mais de R$ 5,6 milhões no projeto, que deve fortalecer a saúde animal e beneficiar regiões produtoras como Oeste e Campos Gerais.

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Novo secretário

O governador Ratinho Júnior nomeou o empresário e advogado Felipe Augusto Amadori Flessak para a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços do Paraná. Próximo de Guto Silva, pré-candidato ao Senado, Flessak já atuou como assessor jurídico e ocupou cargos estratégicos nas gestões comandadas pelo ex-secretário.

Mandato fixo

O deputado federal Luciano Ducci (PSB) apresentou uma PEC que prevê mandato de 12 anos para ministros do STF e amplia a participação dos Poderes Legislativo e Judiciário na escolha dos integrantes da Corte. A proposta está em análise na Câmara e reacende o debate sobre equilíbrio entre os poderes e critérios de indicação ao Supremo.

Caneta aprovada

A Anvisa aprovou o registro do Ozivy, da EMS, primeira caneta de semaglutida sintética análoga a produto biológico liberada para comercialização no Brasil. O medicamento é indicado para adultos com diabetes tipo 2, associado à dieta e exercícios. O produto será aplicado uma vez por semana, em caneta preenchida. A Anvisa reforça que o Ozivy tem forma de conservação diferente do Ozempic: deve permanecer em geladeira antes e depois do início do tratamento.