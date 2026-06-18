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Sistema FAEP reforça campanha de prevenção a incêndios florestais no Paraná

Entidade apoia, especialmente com treinamento e capacitação, a APRE Florestas em iniciativas de educação para a prevenção e combate no Estado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM SENAR
18/06/2026 às 09h29
Sistema FAEP reforça campanha de prevenção a incêndios florestais no Paraná
Foto: Senar

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

Está oficialmente lançada a 6ª edição da Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais no Paraná. Desde a primeira ação, o Sistema FAEP é parceiro da Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal (APRE Florestas) nesta que é uma importante ferramenta de orientação não apenas aos produtores rurais, mas à população em geral.

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“Desde as primeiras campanhas, atuamos com toda a nossa estrutura para colaborar com este importante trabalho de educação, prevenção e redução dos riscos de incêndio no Paraná”, lembra Ágide Eduardo Meneguette, presidente do Sistema FAEP, se referindo às ações de mobilização dos produtores pelos sindicatos rurais e à formação em cursos que a entidade oferece.

Desde 2010, quando foram criados os primeiros treinamentos para brigadistas florestais, o Sistema FAEP já capacitou mais de 10 mil pessoas para atuar na prevenção e no combate aos incêndios no campo. Somente neste ano, de janeiro a maio, foram realizados 65 cursos. Desses, 40 foram específicos para brigadistas florestais de usinas do setor sucroenergético, outros 16 atenderam produtores rurais de setores diversos, e nove foram destinados a empresas de base florestal. Atualmente, a entidade oferece quatro diferentes treinamentos com foco em incêndios florestais, todos práticos.  

“O Sistema FAEP é essencial pela capilaridade, pela experiência, pela força política e pela tecnicidade. A entidade ajuda muito, em especial na primeira parte da campanha, na qual é feito o preparo para essa, que é a estação de atenção aos incêndios, com os cursos de brigadistas que conseguimos articular dentro das empresas de base florestal”, destaca Ailson Loper, diretor-executivo da APRE Florestas. 

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Além disso, como completa Loper, o apoio do Sistema FAEP faz com que as informações cheguem ainda mais longe. “Não tem ninguém que converse melhor com o produtor rural no Paraná. E quanto mais conhecimento o produtor tiver, mais segurança todos têm. Ele é o primeiro que vê, age e tem o impacto inicial do incêndio, e até o primeiro combate. Essa sinergia, inclusive, nos permite modelar as técnicas aplicadas no campo, deixando mais seguras”, afirma o representante da APRE Florestas. 

O diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), Altair Sebastião Dorigo, diz que essa ação integrada para a prevenção e combate ao incêndio faz toda a diferença para o Estado. “Desde 1963, quando tivemos uma grave ocorrência de incêndio florestal, começamos esse trabalho aqui no IDR. De lá para cá, cada vez mais entidades passaram a ter essa atuação. Nos últimos seis anos, os esforços foram unificados e os resultados têm sido muito positivos”, comenta Dorigo.

Para a capitã Luisiana Guimarães Cavalca, porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), o trabalho do Sistema FAEP na prevenção aos incêndios no campo é fundamental. “Nesse período, de julho a setembro, temos um aumento nos casos de incêndio, por conta do período de estiagem e até do frio, que queima a vegetação, deixando mais propícia ao incêndio. Então, ações preventivas e de conscientização fazem toda a diferença para que haja redução nas ocorrências”, diz.

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Ainda segundo Luisiana, as consequências de um incêndio vão além dos danos ao meio ambiente e à floresta. “Os incêndios trazem, inclusive, prejuízo econômico ao meio rural. Então, a atuação do Sistema FAEP nessa campanha é fundamental”, acrescenta a capitão do CBMPR.

Monitoramento

Durante o lançamento da campanha, na última quarta-feira (17), na sede do IDR-PR, Gabriel Henrique Pereira, pesquisador do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), apresentou os dados disponibilizados pela plataforma VFogo, um sistema de vigilância e monitoramento que identifica os focos de calor. 

Em 2025, nesse monitoramento de incêndios do Simepar, foram 26.395 focos de calor registrados no Paraná. Este ano, de janeiro a maio, foram 5.685 – 570 a mais que no mesmo período do ano passado. 

Ainda de acordo com as informações apresentadas pelo pesquisador, em 2025, os cinco municípios que mais registraram ocorrências, no Estado, foram Rio Branco do Sul, Prudentópolis, Cruz Machado, Ortigueira e Bituruna. Neste ano, o ranking está com Cerro Azul, novamente Rio Branco do Sul e Prudentópolis, além de Castro e Sengés.

6ª Campanha de prevenção

A campanha traz materiais gráficos (cartazes, cartilhas, folders) e conteúdo para redes sociais, que estão disponíveis com outras informações no site www.paranacontraincendioflorestal.com

Além do Sistema FAEP, do IDR, do CBMPR e do Simepar, também são parceiros da APRE Florestas nessa mobilização a Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente (ABIMCI), Associação Paranaense de Engenheiros Florestais (APEF), Associação Paranaense de Medicina de Animais Selvagens, Defesa Civil, Embrapa Florestas, Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (FUPEF), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)/Prevfogo, Instituto Água e Terra (IAT), Rede Nacional de Brigadas Voluntárias, Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná e Universidade Federal do Paraná (UFPR).

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