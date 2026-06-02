Coluna da ADI – Pelo Paraná

Fertilizantes no Paraná

O Paraná está entre os estados contemplados nos planos de expansão da Petrobras para aumentar a produção nacional de fertilizantes nitrogenados. A estatal pretende ampliar investimentos no setor e reduzir a dependência das importações. A meta é elevar a produção brasileira para até 75% da demanda interna, com perspectiva de buscar a autossuficiência no segmento.

Sinal verde

A partir de 5 de julho, pré-candidatos às eleições de 2026 poderão realizar propaganda intrapartidária para disputar apoio dentro dos próprios partidos. A modalidade é permitida no período que antecede as convenções partidárias, marcadas entre 20 de julho e 5 de agosto. Já a propaganda eleitoral ao público em geral, no rádio, TV e internet, só será liberada em 16 de agosto.

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Qualificação

O SEST SENAT de Londrina abriu inscrições para o curso de Formação Profissional para Eletromecânico de Automóveis. Com 360 horas de capacitação, a formação atende à crescente demanda por profissionais especializados em eletrônica embarcada e motores a diesel. A próxima turma começa em julho, com vagas para a comunidade e trabalhadores do setor de transporte. As inscrições podem ser feitas pelo portal do SEST SENAT ou diretamente na unidade de Londrina.

UFPR premiada

Egressos da UFPR apresentarão na Alemanha o projeto "Nossa Bici", voltado à mobilidade por bicicletas em comunidades periféricas. A iniciativa venceu o iF Design Student Award 2026, uma das maiores premiações estudantis de design do mundo, superando mais de 7 mil inscritos. Para custear a viagem, os autores promovem uma campanha de apoio nas redes sociais.

Agora Tem Especialistas

O Paraná recebeu 30 novos veículos para o transporte de pacientes do SUS que precisam viajar para consultas, exames e tratamentos especializados. A frota, composta por 25 micro-ônibus e cinco vans, foi entregue pelo Ministério da Saúde com investimento superior a R$ 16 milhões. A medida deve beneficiar cerca de 2,5 milhões de paranaenses e ampliar o acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade

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Fiscalização nas escolas

Estudantes de cinco universidades estaduais do Paraná vão vistoriar cerca de 100 escolas municipais recém-construídas para avaliar condições de manutenção e acessibilidade. A iniciativa integra o programa “Ver a Cidade”, coordenado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná e a Seti. A nova etapa contará com investimento de R$ 374 mil e envolverá 60 acadêmicos de Engenharia Civil.

Corrida elétrica

O Paraná acelerou a importação de veículos eletrificados em abril. As compras de carros híbridos e elétricos movimentaram US$ 118,1 milhões, refletindo a transformação do mercado automotivo. No mesmo período, a balança comercial estadual registrou superávit de US$ 172,1 milhões, impulsionada também pelas exportações de soja, derivados e carne de frango.

Capital do Hidrogênio

Curitiba foi oficialmente reconhecida como Capital do Hidrogênio Renovável do Paraná. O título reforça o protagonismo da capital no desenvolvimento de tecnologias voltadas à energia limpa e à descarbonização da economia. A cidade reúne projetos pioneiros, pesquisas acadêmicas e iniciativas de mobilidade sustentável, consolidando-se como referência nacional na transição energética.

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Pescado do Paraná

O Paraná estará no roteiro da missão sanitária da União Europeia que visita o Brasil entre 8 e 19 de junho. Auditores irão inspecionar unidades de processamento de pescados no Estado, etapa considerada decisiva para a retomada das exportações ao mercado europeu, suspensas desde 2018. O setor aposta nos avanços em qualidade, rastreabilidade e segurança alimentar para recuperar espaço internacional.

Pré-candidatos

O PDT lançou oficialmente a pré-candidatura do deputado estadual Requião Filho ao Governo do Paraná nas eleições de 2026. O anúncio ocorreu em Curitiba e contou também com a apresentação da pré-candidatura de Gleisi Hoffmann ao Senado. Requião Filho afirmou que sua proposta será focada em ampliar investimentos nas áreas de educação, saúde e segurança, com prioridade para os profissionais que atuam nesses setores.

Seguro rural em queda

A contratação de seguro rural no Paraná caiu significativamente nos últimos anos, acendendo um alerta no agronegócio. O Estado, referência nacional no setor, registrou redução na área protegida e no volume de contratos em meio ao aumento dos eventos climáticos extremos e ao encarecimento do crédito rural. O setor defende a aprovação do PL 2951 para modernizar o sistema e ampliar a proteção aos produtores.

Luz mais cara

A bandeira tarifária amarela será mantida em junho, informou a Agência Nacional de Energia Elétrica. Com isso, consumidores continuarão pagando adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. A medida reflete a redução das chuvas e o maior uso de usinas termelétricas, que possuem custo de geração mais elevado.