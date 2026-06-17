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Relatório divulga número de mortos e feridos em confrontos policiais no Norte Pioneiro

Levantamento do Ministério Público referente a 2025 mostram registros em onze municípios da região

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
17/06/2026 às 15h45
Relatório divulga número de mortos e feridos em confrontos policiais no Norte Pioneiro
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Um relatório divulgado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) sobre intervenções policiais com resultado de morte ou lesão corporal aponta que municípios do Norte Pioneiro registraram ocorrências de confrontos envolvendo forças de segurança ao longo de 2025. Os dados fazem parte de um levantamento estadual elaborado pelo Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp), que acompanha situações em que ações policiais terminam com pessoas mortas ou feridas.

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Na região do Norte Pioneiro, o relatório identificou registros em 11 municípios. Ao todo, foram contabilizadas 19 ocorrências distribuídas entre as cidades de Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina, Curiúva, Jacarezinho, Siqueira Campos, São Jerônimo da Serra, Nova Santa Bárbara, Cambará, Carlópolis, Bandeirantes e Santa Mariana.

Entre os municípios da região, Cornélio Procópio apresentou o maior número de registros, com cinco ocorrências. Em seguida aparecem Santo Antônio da Platina e Curiúva, ambos com três casos. Os demais municípios contabilizaram uma ocorrência cada durante o período analisado pelo Ministério Público.

O levantamento integra um diagnóstico estadual sobre o uso da força policial no Paraná. Segundo o relatório, foram registradas 533 ocorrências de intervenções policiais com resultado morte ou lesão corporal em todo o Estado em 2025. O número representa aumento em relação a 2024, quando foram contabilizados 433 casos.

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Os dados apontam que as ocorrências registradas em 2025 resultaram em 497 pessoas mortas e 126 feridas em todo o Paraná. No ano anterior, foram registradas 412 mortes e 109 pessoas feridas. O relatório também indica que a maior parte dos episódios ocorreu durante o período noturno e teve como justificativa predominante a legítima defesa registrada nos boletins de ocorrência elaborados pelas equipes policiais.

De acordo com a análise do MPPR, aproximadamente dois terços das intervenções aconteceram durante situações em que havia crimes em andamento. Os casos mais frequentes envolveram perseguições a suspeitos após a prática de delitos, cumprimento de mandados judiciais, ações baseadas em informações de inteligência e atendimentos relacionados à violência doméstica.

Outro dado apresentado pelo estudo mostra que armas de fogo estiveram presentes na maioria das ocorrências registradas no Estado. Das 533 intervenções analisadas em 2025, 395 envolveram pessoas portando armas de fogo. Também foram registrados casos envolvendo armas brancas, tentativa de tomar a arma dos policiais e utilização de veículos como instrumento de ataque.

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O relatório traz ainda informações sobre o perfil das vítimas. Entre os casos fatais registrados no Paraná, 99% das vítimas eram homens. A faixa etária predominante foi de 18 a 34 anos. O estudo aponta ainda predominância de pessoas pardas entre os mortos em confrontos policiais registrados no Estado durante o período analisado.

Os dados divulgados pelo Ministério Público fazem parte de um painel de monitoramento criado para acompanhar ocorrências envolvendo o uso da força pelas polícias paranaenses. O trabalho reúne informações encaminhadas pelas forças de segurança e busca subsidiar o acompanhamento das investigações e a formulação de políticas públicas relacionadas à segurança pública no Paraná.

Foto: Divulgação.
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