Governo do Paraná realiza repasses para instituições de três municípios da região

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O Governo do Paraná realizou novos repasses de recursos para entidades que atuam no atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Os investimentos foram formalizados entre terça-feira (16) e quarta-feira (17) por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) e integram o Edital 005/2024, que destina R$ 100 milhões para fortalecer ações voltadas à proteção e promoção dos direitos da infância e adolescência em todo o Estado.

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No Norte Pioneiro, três instituições foram contempladas com recursos que serão destinados à aquisição de equipamentos, melhorias na estrutura de atendimento, transporte de usuários e capacitação de profissionais. Os investimentos beneficiam entidades localizadas nos municípios de São Sebastião da Amoreira, Figueira e Cornélio Procópio.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de São Sebastião da Amoreira receberá R$ 240 mil para a aquisição de equipamentos, softwares e licenças que serão utilizados em atendimentos multidisciplinares. O projeto é voltado a crianças e adolescentes com deficiência intelectual, deficiência múltipla e Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa prevê o fortalecimento das atividades desenvolvidas pela instituição e o atendimento de aproximadamente 120 pessoas.

Em Figueira, a Apae foi contemplada com R$ 174 mil que serão aplicados na aquisição de um veículo. O objetivo é ampliar e facilitar o transporte dos usuários atendidos pela entidade, garantindo maior acesso às atividades educacionais, terapêuticas e sociais oferecidas pela instituição.

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Já em Cornélio Procópio, a Casa da Criança receberá R$ 300 mil para investir na capacitação de profissionais que atuam no acolhimento e acompanhamento de crianças e adolescentes em situação de risco. Os recursos serão destinados ao aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela equipe técnica da instituição, composta por seis profissionais, além de 36 cuidadores e auxiliares.