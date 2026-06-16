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Ratinho Junior libera R$ 45 milhões para obras em Salto do Itararé e Quatiguá

Recursos serão investidos em saúde, educação, pavimentação, infraestrutura urbana e compra de veículos e maquinários para os dois municípios do Norte Pioneiro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
16/06/2026 às 15h26
Ratinho Junior libera R$ 45 milhões para obras em Salto do Itararé e Quatiguá
Salto do Itararé contará com R$ 17,8 milhões para a construção de uma creche, um barracão industrial e um Centro de Fisioterapia, e outras obras. Foto: Foto: Geraldo Bubniak/AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Norte Pioneiro foi contemplado com um importante pacote de investimentos anunciado nesta terça-feira (16) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. Ao todo, R$ 45,8 milhões serão destinados aos municípios de Salto do Itararé e Quatiguá para a execução de obras estruturantes que prometem impulsionar o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida da população.

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Os recursos fazem parte de um pacote estadual de R$ 433 milhões voltado à pavimentação, construção de unidades públicas, aquisição de veículos, equipamentos e modernização da infraestrutura em diversas regiões do Paraná.

Quatiguá receberá a maior fatia dos investimentos, com R$ 28 milhões. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Quatiguá receberá a maior fatia dos investimentos, com R$ 28 milhões. O valor será aplicado na pavimentação de vias urbanas, construção de uma creche, dois Pronto Atendimentos Municipais (PAMs), duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e um novo Centro de Fisioterapia. O pacote também prevê a compra de veículos para a saúde e máquinas para reforçar os serviços municipais.

Salto do Itararé contará com R$ 17,8 milhões para a construção de uma creche, um barracão industrial e um Centro de Fisioterapia. Os recursos ainda serão utilizados na pavimentação de estrada rural, aquisição de maquinários, veículos e equipamentos destinados à área da saúde.

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Durante o anúncio, Ratinho Junior destacou o trabalho conjunto entre o Governo do Estado, as prefeituras e a Assembleia Legislativa para garantir novos investimentos aos municípios paranaenses.

“O Estado está sempre investindo nas cidades paranaenses. Conforme os projetos elaborados pelas prefeituras ficam prontos e são aprovados no Paranacidade, fazemos a liberação dos recursos e firmamos os convênios com os municípios”, afirmou o governador.

Segundo ele, os investimentos reforçam a infraestrutura urbana e rural, ampliam o acesso a serviços públicos e fortalecem programas estratégicos, como a construção de creches e a modernização da saúde em todas as regiões do Paraná.

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Acompanharam as liberações o vice-governador Darci Piana; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi; os deputados federais Sandro Alex e Beto Preto; os deputados estaduais Hussein Bakri (líder do governo na Assembleia), Luiz Claudio Romanelli, Marcio Nunes, Ademar Traiano, Anibelli Neto, Gugu Bueno, Moacyr Fadel, Artagão Júnior e Thiago Bührer; a superintendente do Paranacidade, Camila Mileke Scucato.

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