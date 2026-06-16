Governo doará óculos de grau para estudantes de 10 cidades da região

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

A segunda fase do Programa Bons Olhos Paraná, do Governo do Estado, já ultrapassou a marca de 100 mil atendimentos oftalmológicos apenas 60 dias após o início das ações. Neste período, o programa já entregou mais de dois mil óculos de grau para estudantes, e nas próximas semanas, chegará à 10 cidades do Norte Pioneiro, oferecendo atendimentos, consultas especializadas e distribuindo óculos gratuitamente àqueles que precisam.

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O Bons Olhos Paraná é coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), garantindo que estudantes com necessidade de correção visual alcancem seus óculos de grau completamente de graça. Apenas nesta semana, o cronograma de entregas contempla mais de 780 óculos, que serão distribuídos em quatro cidades do Paraná.

O programa segue avançando com novas etapas de triagem e consultas oftalmológicas. Nas próximas semanas, os atendimentos serão ampliados, e chegarão em 10 cidades do Norte Pioneiro. São elas: Joaquim Távora, Jacarezinho, Bandeirantes, Carlópolis, Barra do Jacaré, Guapirama, Santo Antônio da Platina, Conselheiro Mairinck, Assaí, Cornélio Procópio.

Nesta nova fase, o programa atenderá 540 mil estudantes, incluindo alunos do Ensino Fundamental e Médio, das Apaes e instituições coirmãs. O investimento previsto é de R$ 64,7 milhões, com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), deliberados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA-PR).

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Para a secretária do Desenvolvimento Social e Família em exercício, Luiza Simonelli, o ritmo alcançado nos primeiros dois meses demonstra a importância do programa para a promoção da saúde e do desenvolvimento dos estudantes paranaenses. "Ultrapassar a marca de 100 mil atendimentos em apenas 60 dias mostra a dimensão e a eficiência do Bons Olhos Paraná. Estamos garantindo que milhares de crianças e adolescentes tenham acesso ao diagnóstico precoce e aos óculos de forma gratuita, contribuindo para um melhor desempenho escolar, mais inclusão e mais qualidade de vida para as famílias paranaenses", destaca.

Na primeira fase do programa, iniciada em abril de 2025, foram realizados mais de 84 mil atendimentos oftalmológicos e 55 mil testes ortópticos, além da entrega de 8.300 óculos em 93 municípios do Paraná. “A iniciativa se consolidou como uma importante política pública voltada à saúde ocular e ao desempenho escolar dos estudantes paranaenses”, completou a secretária.