Programa do Governo amplia atendimento de saúde para mulheres no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), iniciou nesta semana mais uma etapa dos atendimentos da Carreta Saúde da Mulher 2026 no Norte Pioneiro. A unidade móvel está instalada em Congonhinhas, onde permanece entre os dias 16 e 20 de junho, oferecendo exames e consultas gratuitas voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce de doenças que afetam a saúde feminina.

Continua após a publicidade

Os atendimentos acontecem na Avenida Manoel Ribas, 587, e contemplam mulheres dos municípios de Congonhinhas, Sapopema, São Jerônimo da Serra, Nova Santa Bárbara e Nova Fátima. A ação integra o programa Paraná Rosa e foi viabilizada por meio do Paraná Competitivo, com investimento de R$ 10 milhões.

Durante os cinco dias de atividades, a expectativa é realizar mais de 1.800 procedimentos. Entre os serviços disponibilizados estão mamografias, exames citopatológicos (papanicolau), ultrassonografias de mama, transvaginal e de tireoide, além de consultas médicas presenciais e atendimentos por telemedicina.

A programação prevê a realização de 400 mamografias, 400 ultrassonografias, 400 consultas médicas presenciais e 225 exames citopatológicos. Também estão previstas 400 teleconsultas, que incluem acolhimento, avaliação clínica inicial, levantamento do histórico de saúde e orientações sobre prevenção e autocuidado.

Continua após a publicidade

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, todos os atendimentos são previamente agendados pelas equipes municipais de saúde, garantindo a organização dos serviços e o acesso das pacientes aos procedimentos oferecidos.

Antes de chegar a Congonhinhas, a Carreta Saúde da Mulher esteve em Wenceslau Braz, onde realizou 3.896 procedimentos e consultas ao longo de duas semanas de atividades. No período, foram atendidas 1.173 mulheres de 11 municípios da região. Os números incluem 872 consultas presenciais, 866 atendimentos por telemedicina, 781 mamografias, 353 exames citopatológicos e 1.024 ultrassonografias.

A iniciativa beneficiou moradoras de Wenceslau Braz, São José da Boa Vista, Salto do Itararé, Siqueira Campos, Santo Antônio da Platina, Quatiguá, Joaquim Távora, Ibaiti, Tomazina, Santana do Itararé e Pinhalão.

Continua após a publicidade

A edição 2026 da Carreta Saúde da Mulher prevê 19 paradas em diferentes regiões do Paraná, com mais de 50 mil atendimentos e procedimentos programados para pelo menos 95 municípios até dezembro.