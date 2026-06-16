Programa do Governo leva mamografias e consultas gratuitas a cinco cidades do Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

CONGONHINHAS - O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), leva nesta semana a Carreta Saúde da Mulher 2026 para Congonhinhas, no Norte Pioneiro. A unidade móvel ficará na Avenida Manoel Ribas, 587, de terça a sábado (16 e 20), atendendo mulheres dos municípios de Congonhinhas, Sapopema, São Jerônimo da Serra, Nova Santa Bárbara e Nova Fátima.

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A iniciativa integra as ações do programa Paraná Rosa e foi viabilizada por meio do Paraná Competitivo, com investimento de R$ 10 milhões. Durante a semana serão ofertados exames e consultas gratuitos para prevenção e diagnóstico precoce de doenças que afetam a saúde da mulher. Entre os serviços disponíveis estão mamografias, exames citopatológicos (papanicolau), ultrassonografias de mama, transvaginal e de tireoide, além de consultas médicas presenciais e atendimentos por telemedicina.

A expectativa é realizar mais de 1.800 procedimentos durante os cinco dias, entre eles 400 mamografias, 400 ultrassonografias, 400 consultas médicas presenciais e 225 exames citopatológicos. Todos os atendimentos são agendados previamente pelas equipes de gestão municipal para garantir a organização e a agilidade no acesso aos serviços de saúde.

Também serão feitas 400 teleconsultas, que incluem acolhimento e avaliação clínica inicial. Durante esse atendimento, é feita a anamnese completa e são abordados os fatores de risco, queixas e necessidades de saúde, além de orientar sobre prevenção e cuidados.

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O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), leva nesta semana a Carreta Saúde da Mulher 2026 para Congonhinhas, no Norte Pioneiro. A unidade móvel ficará na Avenida Manoel Ribas, 587, de terça a sábado (16 e 20), atendendo mulheres dos municípios de Congonhinhas, Sapopema, São Jerônimo da Serra, Nova Santa Bárbara e Nova Fátima.