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Programa do Governo leva mamografias e consultas gratuitas a cinco cidades do Norte Pioneiro

Carreta Saúde da Mulher chega a Congonhinhas nesta terça-feira (16) e também vai atender mulheres de Sapopema, São Jerônimo da Serra, Nova Santa Bárbara e Nova Fátima

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
16/06/2026 às 09h47
Programa do Governo leva mamografias e consultas gratuitas a cinco cidades do Norte Pioneiro
Carreta Saúde da Mulher realizou 3.896 procedimentos e consultas em Wenceslau Braz. Foto: SESA

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

CONGONHINHAS - O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), leva nesta semana a Carreta Saúde da Mulher 2026 para Congonhinhas, no Norte Pioneiro. A unidade móvel ficará na Avenida Manoel Ribas, 587, de terça a sábado (16 e 20), atendendo mulheres dos municípios de Congonhinhas, Sapopema, São Jerônimo da Serra, Nova Santa Bárbara e Nova Fátima.

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A iniciativa integra as ações do programa Paraná Rosa e foi viabilizada por meio do Paraná Competitivo, com investimento de R$ 10 milhões. Durante a semana serão ofertados exames e consultas gratuitos para prevenção e diagnóstico precoce de doenças que afetam a saúde da mulher. Entre os serviços disponíveis estão mamografias, exames citopatológicos (papanicolau), ultrassonografias de mama, transvaginal e de tireoide, além de consultas médicas presenciais e atendimentos por telemedicina.

A expectativa é realizar mais de 1.800 procedimentos durante os cinco dias, entre eles 400 mamografias, 400 ultrassonografias, 400 consultas médicas presenciais e 225 exames citopatológicos. Todos os atendimentos são agendados previamente pelas equipes de gestão municipal para garantir a organização e a agilidade no acesso aos serviços de saúde.

Também serão feitas 400 teleconsultas, que incluem acolhimento e avaliação clínica inicial. Durante esse atendimento, é feita a anamnese completa e são abordados os fatores de risco, queixas e necessidades de saúde, além de orientar sobre prevenção e cuidados.

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O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), leva nesta semana a Carreta Saúde da Mulher 2026 para Congonhinhas, no Norte Pioneiro. A unidade móvel ficará na Avenida Manoel Ribas, 587, de terça a sábado (16 e 20), atendendo mulheres dos municípios de Congonhinhas, Sapopema, São Jerônimo da Serra, Nova Santa Bárbara e Nova Fátima.

“A Carreta Saúde da Mulher amplia o acesso aos exames preventivos e facilita o diagnóstico precoce, especialmente para as mulheres de municípios menores. É uma ação que aproxima os serviços especializados da população e fortalece o cuidado com a saúde da mulher em todo o Paraná”, afirmou o secretário estadual da Saúde, César Neves.

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Congonhinhas - PR
Congonhinhas é um município do norte pioneiro do Paraná, criado em 1947, com economia voltada principalmente à agricultura, destacando-se o cultivo de café, milho e soja. A cidade preserva tradições religiosas e culturais que fortalecem a identidade local, mantendo o clima acolhedor típico do interior. Cercada por belas paisagens rurais, oferece tranquilidade e qualidade de vida, unindo desenvolvimento agrícola, história e a simplicidade de uma comunidade marcada pela união e hospitalidade.
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