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Mulher cai no “Golpe do Advogado” e tem prejuízo de R$ 7 mil

Caso foi registrado no município de Itambaracá após a vítima passar dados bancários aos suspeitos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
17/06/2026 às 09h28
Mulher cai no “Golpe do Advogado” e tem prejuízo de R$ 7 mil
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

ITAMBARACÁ - Uma mulher de 51 anos teve um prejuízo financeiro após cair no chamado “Golpe do Advogado”. O crime foi registrado nesta terça-feira (16) no município de Itambaracá, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 14h00 uma mulher compareceu a unidade policial e passou a relatar que havia sido vítima de um golpe.

Ela contou aos policiais que receber uma ligação de uma pessoa se passando pelo sobrinho pedindo seus dados bancários para que recebesse um valor referente a uma causa que havia ganho. Em seguida, outra pessoa entrou em contato se passando por advogado, momento em que a vítima passou seus dados bancários. Porém, ao acessar o aplicativo para ver se o valor havia sido depositado, percebeu um saque de R$ 7 mil.

Frente aos fatos, a mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso e para entrar em contato com o banco para realizar o bloqueio de sua conta.

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O caso segue sendo investigado.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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